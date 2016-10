Kostenlos kosten - wirkungsvolle Verkostungsaktionen für mehr Kunden

Promotion-Agenturen sprechen die Kundenansprache; neben Samplings und Roadshows bieten vor allem kostenlose Verkostungen einen hohen Kundenwert.

(firmenpresse) - Werbung ist ein vielschichtiges Geschäft und aus diesem Grund ringen Unternehmen um die besten Promoagenturen. Diese sollen ihnen die Möglichkeit eröffnen, ihre Werbung wirksamer zu platzieren. Die Agenturen haben einiges parat, wenn es um die Kundenansprache geht; neben Samplings und Roadshows bieten vom allem Verkostungen einen hohen Werbewert. Verkostungen sind eine gute Möglichkeit, um Kunden zu gewinnen, weshalb viele Firmen zu dieser Gelegenheit tendieren. Warum auch lange warten, wenn man mit einer Verkostung viele Kunden erreichen kann, die sonst nie über das neue Produkt wüssten? Mit einer professionell geplanten Verkostung hat man sehr gute Chancen, neue Kunden zu gewinnen. Essen oder Trinken zum Probieren anzubieten, ist eine sehr beliebte Variante der Instore-Werbung und wird auch Tasting genannt. Die Verkostungen geschehen in aller Regel an einem Stand, dessen Personal nicht nur serviert sondern auch eine beratende Funktion haben kann. Mit dem direkten persönlichen Kontakt werden oftmals Kunden gebunden oder ein Verkauf direkt abgeschlossen, was natürlich auch bei einer Verkostung mit Lebensmitteln gilt. Mit Verkostungen kann der Kunde direkt angesprochen werden und das Produkt eine hohe Aufmerksamkeit erzielen. Das Produkt wird in jedem Fall durch die Werbung an Bekanntheit gewinnen. Um aber auf den großen Kundenfang zu gehen, ist es allerdings ratsam sich einer professionellen Promoagentur anzuvertrauen.



Verkostungen auf einem hohen Niveau stattfinden lassen



Was bedeutet es eigentlich, wenn man davon spricht, Verkostungen auf einem hohen Niveau stattfinden zu lassen? Es geht dabei um Qualität, die für sich sprechen soll. Die Kunden müssen beeindruckt den Stand verlassen, denn sonst besteht die Gefahr, dass bei den Kunden das neue Produkt nicht nachhaltig in Erinnerung bleibt. Das soll selbstverständlich nicht passieren, denn auf diese Weise lassen sich keine neuen Stammkunden gewinnen. Noch lange nach der Verkostung muss der Kunde an das Produkt denken. Es muss so fest in seinem Kopf verankert sein, dass er bestenfalls das Produkt an seine Freunde und Verwandte weiter empfiehlt. Bei einer Verkostung besteht darauf die beste Möglichkeit, denn kostenlose Produkte, die außerdem noch eine sehr gute Qualität vorweisen können, werden in der Tat als etwas Besonderes längerfristig abgespeichert.





Lange im Kopf eines Kunden zu bleiben - Darum geht es bei einer wirksamen Werbekampagne. Produkte ins Bewusstsein zu schließen und Stammkunden zu gewinnen, mit Verkostungen ist das möglich.









Als bundesweit tätige Promotionagentur liegt der Fokus unserer Tätigkeit auf dem Erfolg unserer Kunden; wir sorgen für herausragenden und messbaren Mehrwert.

Die von uns genutzte Kommunikationsform des Face-to-Face Marketings lässt sich nicht ausblenden oder wegzappen.

So kreieren wir werbliche Kontakte, die unter qualitativen Gesichtspunkten kaum zu überbieten sind.

Mit unserer Erfahrung von über 25 Jahren und unserer Präsenz in allen großen Städten Deutschlands können wir auch kurzfristig auf die Wünsche unserer Kunden reagieren.



ST-PROMOTIONS oHG

Kiefholzstr. 263, 12437 Berlin

