Millionen Deutsche im Netz ausgespäht: Spionage per Add-on

(ots) - Wie sind die Datenhändler an die Daten von drei

Millionen Deutschen gekommen, über die die NDR Fernsehmagazine

"Panorama" und "Zapp" berichten (s. NDR Pressemeldung "Ausgespäht:

Intime Daten von Millionen Deutschen im Handel" vom 1. November)?

Eine zentrale Rolle spielen hier offenbar kostenlose Zusatzprogramme

mit einer versteckten Ausspähfunktion. In den Recherchen des NDR fiel

etwa eine Browser-Erweiterung der Firma "Web of Trust" (WOT) auf.



WOT bietet eigentlich einen Service an, der dem Nutzer dabei

helfen soll, sicher zu surfen: Die Erweiterung prüft die Integrität

von Webseiten, bewertet besuchte Seiten anhand eines Ampel-Systems im

Hinblick auf Sicherheit. "Finden Sie sofort heraus, welchen Websites

Sie vertrauen können", lautet ein Slogan der Firma. Im Hintergrund

protokolliert und übermittelt die Erweiterung aber auch die Daten zum

Surf-Verhalten des Nutzers an einen Server im Ausland. Dort wird ein

Profil erstellt, bei dem Datum, Uhrzeit, Ort und angesteuerte

Web-Adresse gemeinsam mit einer Nutzer-Kennung abgespeichert werden.

Diese Daten gehen dann an Zwischenhändler. Von einem dieser

Zwischenhändler haben "Panorama" und "Zapp" ihren Datensatz bezogen.

Nach den Recherchen betrifft das Ausspähen die WOT-Erweiterungen

mehrerer gängiger Browser. Experten gehen davon aus, dass WOT nicht

die einzige Erweiterung ist, sondern sich die Daten-Sammler

Dutzender, wenn nicht Hunderter unterschiedlicher Browser-Addons

bedienen.



WOT weist auf seiner Webseite darauf hin, dass die Erweiterung

Daten wie etwa Web-Adressen abgreift und an Dritte weitergibt.

Allerdings, so betont die Firma, seien diese Daten anonym. Reporter

des NDR konnten indes in Stichproben mehr als 50 Nutzerinnen und

Nutzer persönlich identifizieren, zum Beispiel über E-Mail-Adressen,

in denen der Name steht, Anmeldenamen oder andere Bestandteile der



aufgerufenen URLs. Auf Anfragen des NDR reagierte das Unternehmen

nicht.



Hinter der WOT-Erweiterung steht eine der weltweit größten

Bewertungsplattformen für Webseiten, die sich ebenfalls "Web of

Trust" nennt. Sie hat ihren Sitz in Finnland. Die WOT-Erweiterungen

für beliebte Browser wie Firefox und Chrome wurden nach Angaben der

Firma mehr als 100 Millionen Mal heruntergeladen.



Der Datenschutzbeauftrage Hamburgs, Johannes Caspar, erklärt dazu

im NDR Interview: "Zur Weitergabe von personenbezogenen Daten

brauchen Unternehmen grundsätzlich eine Einwilligung der

Betroffenen." Dazu müsse der Nutzer genau wissen, wozu er zustimmt.

Dies sei bei WOT nicht der Fall. "Hier wird ja deutlich gesagt, es

handelt es sich nicht um personenbezogene Daten, was nicht stimmt",

so Caspar weiter. "Die Bezeichnung 'anonymisiert' ist hier nicht

richtig", sagte Caspar. Eine massive Auswertung der Daten sei daher

nach deutschem Recht "nicht zulässig".



Mehr dazu in "Panorama 3", Dienstag, 1. November, 21.15 Uhr, NDR

Fernsehen.



Die Pressemeldung "Ausgespäht: Intime Daten von Millionen

Deutschen im Handel" finden Sie unter http://www.ndr.de/der_ndr/press

e/mitteilungen/Ausgespaeht-Intime-Daten-von-Millionen-Deutschen-im-Ha

ndel,pressemeldungndr17808.html







