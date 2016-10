Singlebörse - CilginAlem

Auf der türkischen Chatseite CilginAlem.de tauschen sich bereits seit 2006 türkische Singles aus Deutschland und ganz Europa aus - auf Deutsch, Türkisch und Englisch.

Die internationale Ausrichtung der türkischen Flirtseite zeigt sich allein daran, dass sich die User die Seiten auf Türkisch, Deutsch und Englisch anzeigen lassen können. Auch ein einziger Blick auf die neu hinzugekommenen Mitglieder zeigt, dass diese in ganz Europa zu Hause sind - allerdings überwiegen türkische Singles aus Deutschland.



Die türkische Partnerbörse bietet eine kostenlose Basis-Mitgliedschaft an, innerhalb der sich die türkischen Single Frauen und türkischen Single Männer ein Profil mit Foto anlegen, chatten und Kontakte knüpfen können, die Premium-Funktionen sind dagegen kostenpflichtig. Türkische Singles in Europa haben mit einer sogenannten Idealsuche die Möglichkeit, sich nur die türkischen Single Männer oder türkischen Single Frauen anzeigen zu lassen, die ihren Vorgaben entsprechen. Hierbei kann nach Alter, Land und Postleitzahlgebiet selektiert werden, außerdem nach persönlichen Vorgaben, wie beispielsweise Religion, Augenfarbe, Kinderwunsch oder Musikrichtung des Wunschpartners. Auf diese Weise unterstützt die türkische Partnerbörse ihre Mitglieder dabei, möglichst unkompliziert ihren Traumpartner zu finden.



CilginAlem Kontaktportal bietet viel mehr. Sie können eigene Gästebücher verwalten, Freunde anlegen oder Ignorieren. Foren anlegen. Bildergalerie anlegen und verwalten wer alles Ihre Bilder sehen kann. Bilder und Dateien austauschen auch ohne von austausche von Emails ist alles möglich.

Anonymität ist bei uns hoch geschrieben. Sie bestimmen wer Ihre Bilder und Freundesliste sehen kann.

Bei besonderen Anlässen biete Cilginalem Video Live Events. Die untere den Usern sehr beliebt ist. Dies machte auch unser Chat zur einem InSiteChat im Web.



Bei cilginalem.de handelt es sich um eine Partnerbörse, die türkischen Singles in ganz Europa eine Plattform bietet, um zu chatten, sich auszutauschen und interessante Kontakte zu knüpfen. Die Verantwortung für den Inhalt der von den Nutzern zu füllenden Seiten obliegt diesen selbst, Cilgin Alem selbst ermöglicht ausschließlich die Nutzung der Community. Die Nutzung der Partnerbörse selbst ist kostenlos, eine Premium-Mitgliedschaft dagegen kostenpflichtig.



