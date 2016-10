Der Tagesspiegel: Wettbewerbsexperte Zimmer: Rewe hat beim Kaiser's-Deal höhere Risiken als Edeka

(ots) - Die geplante Aufteilung von Kaiser's

Tengelmann-Filialen ist nach Einschätzung von Wettbewerbsexperten für

Rewe riskanter als für Edeka. "Wenn Rewe seine Klage gegen die

Ministererlaubnis zurückzieht, kann Edeka so viele Filialen von

Kaiser's Tengelmann übernehmen, wie Edeka es will. Das

Bundeskartellamt prüft den Erwerb nicht mehr", sagte der frühere Chef

der Monopolkommission, Daniel Zimmer, dem Tagesspiegel

(Mittwochausgabe). "Bei Rewe ist das anders. Hier wird das

Bundeskartellamt genau hinschauen." In einigen Berliner Stadtteilen,

etwa im Grunewald und im Prenzlauer Berg habe Rewe schon heute eine

starke Marktstellung, gibt der Wettbewerbsexperte zu bedenken. Eine

Ablehnung durch das Bundeskartellamt wäre bei einer Übernahme von

Kaiser's-Filialen in diesen Stadtteilen zu erwarten. Zimmer, der aus

Protest gegen die Ministererlaubnis von Bundeswirtschaftsminister

Sigmar Gabriel zurücktreten war, übte scharfe Kritik an dem

Verfahren. "Statt Dritten wie Migros oder Kaufland die Chance zu

geben, Kaiser's Tengelmann-Filialen zu übernehmen und sich damit

bessere Einkaufskonditionen zu sichern, macht Gabriel nur die

Marktführer Rewe und Edeka stärker."



Datum: 01.11.2016 - 14:51

