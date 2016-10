Junge Architekten weltweit schaffen urbane Lösungen im Wettbewerb "City Above the City" (Stadt über der Stadt)

Der Wettbewerb von Metsä Wood hat Architekten aus aller Welt

inspiriert, Holzaufstockungen für Stadtzentren zu entwerfen.

Einsendungen aus 40 Ländern setzten sich mit den Herausforderungen

der Urbanisierung auseinander. Die prämierten Entwürfe stammen aus

New York, Schanghai und Tampere in Finnland.



Architekten aus 40 Ländern entwarfen ihren Plan B für die

Urbanisierung mithilfe von Holz (Kerto®-Furnierschichtholz) als

Hauptmaterial. Die Aufgabe lautete, eine Holzaufstockung für ein

bereits vorhandenes Stadtgebäude zu entwerfen. Die Einsendungen

befassten sich mit 69 Städten weltweit. Darunter Berlin, London, New

York, Paris, Schanghai und Sydney. Der Wettbewerb wurde von Metsä

Wood veranstaltet.



"Konstruktionen müssen nachhaltig sein und Städte müssen

lebenswert bleiben. Ich bin begeistert, dass so viele Architekten der

gleichen Meinung sind, besonders die jüngere Generation", meint der

Vorsitzende der Jury, Michael Green, von MGA Architects und DBR

Design Build Research. "Die Einsendungen waren innovativ und sorgten

sowohl beim Gebäude als auch bei der Gemeinschaft für eine

Aufwertung."



"Die Entwürfe waren realistisch und zeigten ein gutes Verständnis

des Furnierschichtholzes als Baustoff", so Stefan Winter, Professor

am Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion an der Technischen

Universität München. "Dank des geringen Gewichts und der kurzen

Bauzeit ist das Kerto-Furnierschichtholz der ideale Baustoff für

diese Herausforderung."



"Der Bau von Holzaufstockungen in vorhandenen Strukturen kann die

entscheidende Lösung für die Urbanisierung sein. Anstatt die

Gebäudestrukturen auseinanderzureißen, könnten wir sie einfach



erweitern", glaubt Mike Kane, Architekt und Dozent an der London

South Bank University. "Dieser Wettbewerb sollte der Impulsgeber für

künftige Gespräche bezüglich Nachhaltigkeit und Fortschritt in

Städten weltweit sein."



Gewinner aus unterschiedlichen Teilen der Welt



"Die Urbanisierung sorgt für steigendes Interesse bei Baulösungen

mit Holz. Das Potenzial für Holzerweiterungen ist alleine in

Deutschland mit 100 Millionen Quadratmetern riesig", weiß Mikko

Saavalainen, SVP, Business Development bei Metsä Wood.



Gewinner wurden in zwei Kategorien ausgezeichnet: kleine und groß

angelegte Lösungsansätze. Der Gesamtwert der Preise beläuft sich auf

35.000 Euro.



Die ersten Preise in der Kategorie klein angelegte Lösungsansätze

gingen an Nile Greenberg (USA) und Alma Studio (Spanien) für ihre

Entwürfe für New York und Schanghai. Die Zweitplatzierten sind

Superspace (Türkei) mit einem Entwurf für Istanbul und Sigurd Larsen

Design & Architecture (Deutschland) mit einem Konzept für Berlin.



Die ersten Preise in der Kategorie groß angelegte Lösungsansätze

gingen an Lisa Voigtländer (Deutschland) und SungBok Song (Korea) für

ihre Entwürfe für Tampere in Finnland. Die Zweitplatzierten sind

Basic Architects (Australien) mit einem Entwurf für Perth, L

Arkkitehdit (Finnland) mit einem Konzept für Helsinki, Giuseppe De

Marinis Gallo und Gianluca Gnisci (Italien) mit einer Idee für New

York und Kim Min Jae Architects (Hongkong) mit einem Entwurf für

Hongkong.



Eine komplette Übersicht über die Arbeiten finden Sie auf:

planb.metsawood.com (http://planb.metsawood.com)



Über Metsä Wood



Metsä Wood stellt wettbewerbsfähige und umweltfreundliche

Holzprodukte für die Baubranche, industrielle Kunden und

Vertriebspartner her. Wir fertigen unsere Produkte aus nordischem

Holz, einem nachhaltigen Rohstoff von höchster Qualität. Der

Jahresumsatz betrug 2015 0,9 Milliarden Euro und wir beschäftigen

etwa 2.000 Mitarbeiter. Metsä Wood gehört zur Metsä Group.



