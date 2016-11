Kanada begrüßt erste internationale Mode-Expo für Kinder in Montreal

Dino Mignon, die erste internationale Mode-Expo für Kinder, findet

vom 23.-15. Juli 2017 in Montreal statt. Ziel der Veranstaltung ist,

den Markt der 35 Millionen Verbraucher von Kanada für Unternehmen aus

der ganzen Welt zu öffnen, die in der Herstellung und Vermarktung von

Kinderkleidung aktiv sind. Die Ausstellung will ein Zentrum für

internationale Kooperation und Vernetzung zwischen Teilnehmern,

Importfirmen und örtlichen Geschäften werden.



"Nach 20 Jahren Abwesenheit ähnlicher Veranstaltungen in Montreal

wird Dino Mignon, die internationale Mode-Expo für Kinder, eine

monumentale Feier für die Branche sein," sagte der Beauftragte für

Öffentlichkeitsarbeit der Firma, Herr Gabriel Douligeris. "Die offene

und lebendige Wirtschaft von Kanada, die endlose Vielfalt der

Kinderkleidung der Welt und das gerade unterzeichnete

kanadisch-europäische Comprehensive Economic and Trade Agreement

(CETA) werden zweifellos ideale Bedingungen für Einzug und Vernetzen

von Firmen aus der ganzen Welt auf dem örtlichen Markt schaffen."



Dino Mignon, die international Mode-Expo für Kinder

(http://www.dinomignon.com), findet im Palais des Congrès de Montréal

statt, dem meistrenommierten Kongress- und Messezentrum in Montreal,

das im Herzen der Stadt liegt und direkten Zugang zur Untergrundstadt

und zur U-Bahn hat.



Hunderte von Unternehmen aus der Produktion und dem Handel mit

Kinderkleidung werden bei der internationalen Mode-Expo Dino Mignon

erwartet. Führende Unternehmen der Branche, zum Beispiel aus Italien,

Frankreich und Spanien, haben bereits Interesse an einer Teilnahme

bekundet.



Kanada begrüßt die Welt der Kindermode, und Dino Mignon, die

internationale Mode-Expo für Kinder, wird ein Referenzpunkt für

Unternehmen werden, die ihre Marken auf den kanadischen Markt bringen



und positionieren, Öffentlichkeit bekommen, das Bewusstsein erhöhen

und ein optimales Umfeld für ein lokales Netzwerk erhalten wollen.

Ein preisgekröntes professionelles Team wird zur Entwicklung und

Umsetzung lokaler Marketingstrategien, zur Marken- und

Produkteinführung sowie für Logistik, Kontoführung, legale

Repräsentation und andere Dienstleistungen verfügbar sein.



INFORMATIONEN ZUM VERANSTALTUNGSORT



Das Palais des Congrès de Montréal beinhaltet vielseitige und

ultramoderne Einrichtungen für Kongresse, Konferenzen, Treffen,

Galaveranstaltungen und Ausstellungen. Seit seiner Eröffnung 1983 hat

es eine internationale Reputation für Exzellenz mit über 6000

Veranstaltungen und 16 Millionen Besuchern aufgebaut.



