BRC Global Standards veröffentlicht überarbeiteten globalen Standard für Verbraucherprodukte

BRC Global Standards hat am 1. November 2016 die vierte Ausgabe

seines international anerkannten BRC Global Standard für

Verbraucherprodukte veröffentlicht und die geprüfte Ausgabe 4 wird

Ausgabe 3 vom 1. Mai 2017 ersetzen.



Dieser Standard wurde erstmals im Jahr 2003 veröffentlicht und hat

seitdem umfangreiche Änderungen durchlaufen, um die Anforderungen der

weitreichenden Konsumgüterindustrie zu unterstützen. Mittlerweile hat

er sich zu einem soliden Standard entwickelt, basierend auf den

Prinzipien der Risikobewertung und guter Verfahrensweisen in der

Produktion (Good Manufacturing Practice, GMP), um dem Endverbraucher

sichere, den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Produkte einer

bestimmten Qualität zu liefern.



Ausgabe 4 bringt eine deutliche Veränderung bei der Struktur der

Anforderungen, die die Bedürfnisse des Marktes widerspiegeln. Sie

besteht aus zwei neuen Standards: Körperpflege und Haushalt sowie

Allgemeine Handelsartikel. Jeder Standard beinhaltet Anforderungen,

die auf zwei Ebenen zertifiziert werden können: Grundebene und höher.



Der Standard Körperpflege und Haushalt deckt formulierte und

gefertigte Produkte ab, die aufgrund ihrer Art und Nutzung in der

Regel höhere hygienische Anforderungen erfüllen müssen. Beispiele

hierfür sind Kosmetika, Medizintechnik, Windeln, Speisefolien und

Haushaltsreiniger.



Der Standard Allgemeine Handelsartikel deckt ein breites Spektrum

vor allem gefertigter Produkte ab, bei denen das Management des

Produktionsprozesses, die Sicherheit und die Gewährleistung der

Qualität der Produkte die Hauptanliegen sind. Beispiele sind

elektrische Geräte, Spielzeug, Möbel, Textilien und Schmuck.



Was ist neu in Ausgabe 4?



Die Vorteile von Ausgabe 4 beinhalten:





- ein vereinfachtes Verfahren und einen einfacheren Ansatz

- Einführung eines stärker risikobasierten Ansatzes auf die

Anforderungen

- die Gewissheit, dass der Standard die tatsächlichen Kauferwartungen

der Aufsteller von Spezifikationen erfüllt und gleichzeitig zur

kontinuierlichen Verbesserung ermutigt

- Einführung von zwei Zertifizierungsstufen - Grundebene und höher -

zur Anerkennung der Hersteller mit gesetzeskonformen

Produktionssystemen und zur Anregung zur kontinuierlichen

Verbesserung

- Einführung der Zwischenberichterstattung, um den

Informationstransfer an potenzielle Kunden zu beschleunigen

- eine Ausweitung des Anwendungsbereichs von Herstellern und

Verpackern auf Zulieferer von Rohstoffen und Bestandteilen und von

Produkten, die nicht für den direkten Einzelhandel bestimmt sind

(z. B. Großhandelsgüter)

- ein überarbeitetes Prüferauswahlprogramm, um weiterhin Kompetenz

und Konsequenz zu gewährleisten

- Bereitstellung zusätzlicher freiwilliger Module, um

Mehrfachprüfungen zu reduzieren



Grace Abamba, BRC Global Standards Scheme Manager, sagte:



"Die Erstellung von Ausgabe 4 basierte auf den Werten der

vorherigen Ausgaben, wobei gleichzeitig sichergestellt wurde, dass

das Update einen vereinfachten und risikobasierten Ansatz ermöglicht.

Neben der Aufteilung des Standards in Körperpflege und Haushalt und

Allgemeine Handelsartikel, die jeweils eine klarere Gruppe von

Anforderungen ermöglicht, gibt es zwei Ebenen, auf denen geprüft

wird: Grundebene und höher. Dieser neue Ansatz ermöglicht es dem

Standard, sich enger an den Kundenerwartungen auszurichten."



Der BRC Global Standard für Verbrauchsprodukte in Ausgabe 4 wird

auf BRC Participate erhältlich sein. BRC Participate bietet

sofortigen Zugriff auf alle Dokumente zu einem bestimmten Standard

und verbindet sie Paragraph für Paragraph. Gedruckte Exemplare und

PDF-Downloads sind auch käuflich im BRC-Bookshop erhältlich.



Über BRC Global Standards



BRC Global Standards ist der weltweit größte Anbieter von

Sicherheits- und Qualitätsstandardprogrammen für die Herstellung,

Verpackung, Lagerung und Verteilung von Lebensmitteln. BRC Global

Standards werden mit Hilfe von technischen Sachverständigen,

Händlern, Herstellern und Zertifizierungsstellen aus der ganzen Welt

erstellt und beruhen damit auf Praktikabilität, Strenge und Klarheit.



Weitere Informationen finden Sie unter

http://www.brcglobalstandards.com







