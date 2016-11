Martin Seeger neuer Vorsitzender der Geschäftsführung und CEO bei Lahmeyer (FOTO)

Dipl.-Ing. Martin Seeger ist ab dem 1. November 2016 neuer

Vorsitzender der Geschäftsführung der Lahmeyer International GmbH und

CEO der Lahmeyer Gruppe. Er folgt Dr.-Ing. Bernd Kordes, der das

Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.



Martin Seeger hat die RWTH Aachen als Diplomingenieur für

Maschinenbau absolviert. 2014 gründete er die Beratungsfirma SKP

Consult mit dem Schwerpunkt auf Projektarbeit in der Türkei und im

Nahen Osten. Zuvor war er als Executive Vice President Middle East &

Asia für Bilfinger Industrial Services in München tätig. Bei Hochtief

hatte er verschiedene Positionen inne und verantwortete zuletzt als

Bereichsleiter International Division, Segment Service Solutions,

sieben Auslandsgesellschaften. Während seiner beruflichen Laufbahn

gründete und entwickelte er Gesellschaften in Bahrain, in den

Vereinigten Arabischen Emiraten, in Qatar und in der Türkei und

sammelte umfangreiche internationale Erfahrungen in verschiedenen

anderen Ländern.



Seine Funktionen als Vorsitzender der Geschäftsführung und CEO bei

Lahmeyer, die er mehr als 6 Jahre ausgeführte, hat Dr. Bernd Kordes

zum 31. Oktober 2016 niedergelegt. Die Unternehmensleitung dankt Dr.

Bernd Kordes für seine herausragende Rolle in einer Periode des

profitablen Wachstums der Lahmeyer Gruppe, die zum Wechsel des

Eigentümers und zur erfolgreichen Integration des Unternehmens in die

ENGIE Ingenieurgesellschaft TRACTEBEL geführt hat.



Martin Seeger stellt sich der neuen Herausforderung als CEO bei

Lahmeyer mit Zuversicht: "Im gegenwärtigen Wandel der internationalen

Energiewirtschaft und beim weltweiten Thema Verfügbarkeit und Zugang

zu sauberem Wasser werden wir auf den Stärken von Lahmeyer aufbauen

und diese aktiv weiterentwickeln, um auch in Zukunft gemeinsam mit

unserer Muttergesellschaft TRACTEBEL Ansprechpartner Nummer 1 für



unsere Kunden zu bleiben."



Das Unternehmen



Lahmeyer bietet als internationales Ingenieurunternehmen ein

breites Spektrum an Planungs- und Beratungsleistungen. Schwerpunkt

sind komplexe Infrastrukturprojekte in den Bereichen Energie, Wasser

und Wasserkraft sowie Bau und Verkehr. Seit Dezember 2014 gehört

Lahmeyer zu TRACTEBEL und ist damit Teil der ENGIE Gruppe.







Pressekontakt:

Lahmeyer International GmbH

Sabine Wulf

Leiterin Marketing Communications & CSR

Friedberger Straße 173

D-61118 Bad Vilbel

Tel: +49 6101 55 1717, Fax: +49 6101 55 1785

Sabine.Wulf(at)de.lahmeyer.com



Datum: 01.11.2016 - 15:05

