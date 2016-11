Parkplatzsuche.at bereitet der nervigen und zeitraubenden Parkplatzsuche ein Ende!

(firmenpresse) - Wer schon einmal versucht hat, einen Parkplatz in der Grazer oder Wiener Innenstadt zu finden, der kennt das Problem. In der Kurzparkzone einen Parkplatz zu finden ist ein nerviges und zeitraubendes Unterfangen, und wer dieses Vorhaben erstmal aufgibt, um sich im nächstbesten Parkhaus einen Stellplatz zu suchen, wird nicht selten mit horrenden Parkpreisen überrascht. Anrainern geht es hier nicht besser, ein reservierter Abstellplatz in einem Parkhaus kostet hier zwischen 75€ und 250€. Gerechnet auf einen Quadratmeterpreis entspricht dies schnell einer Luxuswohnung für ein Stück rauen Asphalt!



Seit Sonntag, den 30. Oktober, widmet sich der neue Online-Dienst parkplatzsuche.at genau diesem Problem. Der Dienst bedient sich hierzu der Anzeigen freier Stellplätze von Parkplätzen, Parkhäusern und Tiefgaragen in der Nähe. Auf einer Karte werden alle verfügbaren Treffer übersichtlich aufgelistet und zum Vergleich angeboten. Anzeigen können hierbei von den Anbietern der Stellplätze selbst veröffentlicht werden. Aber auch das Wissen der Crowd ist gefragt. Jeder kann auf Parkplatzsuche.at kostenlose Parkmöglichkeiten eintragen oder Fehler, z.B. einen veralteten Preis, bei bestehenden Anzeigen melden. So hält sich der Dienst selbst stehts aktuell.





Mein Name ist Michael Hohl und ich bin Informatik-Student an der Technischen Universität Graz. Seit 4 Jahren entwerfe ich als Freelancer Webseiten, Webanwendungen und Apps für diverse Unternehmen. Als ich nach Graz gezogen bin, habe ich mich regelmäßig darüber geärgert, keinen passenden Parkplatz in der Nähe zu finden, bis ich schließlich dazu übergegangen bin, einen teuren reservierten Stellplatz in einer der unzähligen Parkhäuser in der Nähe zu mieten. Allerdings stellte sich selbst das, als nicht so einfach dar, da die Online-vorhandenen Informationen zu Preisen nur recht spärlich vorhanden oder veraltet waren, was für mich der Startschuss für das Projekt Parkplatzsuche.at war.

