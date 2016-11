Meine Heimatküche

(firmenpresse) - Sie möchten fremde Kulturen, Traditionen und Menschen kennenlernen und genießen gerne internationale Spezialitäten? Dann kommen Sie mit uns auf eine kulinarische Weltreise durchs Wohnzimmer in Ihrer Region. Gastgeber aus verschiedenen Nationen freuen sich, Sie für zwei Stunden als ihre Gäste in ihrem Wohnzimmer begrüßen zu dürfen. Bei landestypischen Essen und traditioneller Musik dokumentieren und berichten sie von ihrer "alten Heimat" und stellen Ihnen ihr Wunschreiseland ganz persönlich und mit allen Sinnen vor. Vielleicht werden Sie auch einen Hauch von Fernweh verspüren. Lassen Sie sich einfach überraschen.



Essen verbindet Kulturen und Menschen



Meine Heimatküche möchte als interkulturelle Veranstaltung, Menschen verschiedener Herkunft miteinander verbinden und wie könnte man das besser, als mit einem kulinarischen Menu? Lernen Sie neue Menschen und internationale Gerichte kennen, erfahren Sie Insiderwissen über Ihr Wunschreiseland, die in keinem Reiseführer zu lesen sind und kommen Sie mit uns auf eine kulinarische Weltreise. Erleben Sie eine einzigartige Atmosphäre in privater Umgebung. Eines ist sicher: Sie werden bei jedem der "Gastgeber" die Liebe zu seinem Heimatland spüren. Kommen Sie mit uns auf eine kulinarische Weltreise und lernen Sie dabei tolle Menschen aus aller Welt kennen.

PS: Die Koffer können Sie dafür getrost zu Hause lassen. Alles, was Sie für Ihre Weltreise benötigen, sind Neugierde auf fremde Menschen und Kulturen sowie Appetit auf die Heimatküche Ihrer internationalen Gastgeber.



Den Reisepass in der Tasche als Eintrittskarte startet die kulinarische Weltreise in privater Atmosphäre der Gastgeber. Der Raum dafür ist nicht festgesetzt, dies kann das Wohnzimmer des Gastgebers, aber auch ein öffentlicher Gesellschaftsraum sein in dem die kulinarische Heimatküche seines Heimatlandes stattfindet. Es bestehen hier keine festen Regeln. Der Gastgeber teilt "Meine Heimatküche" seine Auslagen für Lebensmittel und Zubehör mit und wir kalkulieren dazu den Einzelpreis pro Person. Bei der Buchung wird dieser Preis dann als Kaufpreis angezeigt. Der Gast kauft/bucht so seine Reise in das jeweils verfügbare Wunschreiseland. Wichtig: Der Gastgeber erzielt keine Gewinneinkünfte. Es werden nur seine Auslagen für Lebensmittel und Zubehör gedeckt. Der Gastgeber muss für seine Teilnahme kein Gewerbe anmelden.















Meine Heimatküche - Kulinarische Weltreise durch Wohnzimmer ein bisher einmaliges Kulturprojekt. Mit diesem Projekt möchten die Initiatoren den Dialog zwischen den Kulturen herstellen und Menschen anderer Herkunft, Kultur und Tradition miteinander verbinden.





