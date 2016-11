Online-Sprechstunde: Was ist orthomolekulare Medizin?

Frank Felte, Gründer und Inhaber von Natura Vitalis, und Marco Caspari, neuer Moderator und wissenschaftlicher Beirat des Vitalstoffe-Spezialisten, stellen bei der Online-Sprechstunde am 9. November die neue orthomolekulare Produktlinie vor.

Natura Vitalis-Gründer Frank Felte (l.) und der Moderator und wissenschaftliche Beirat Marco Caspari

(firmenpresse) - Natura Vitalis ist immer für Überraschungen gut: Der bekannte Essener Spezialist für hochwertige natürliche Nahrungsergänzung und Vitalstoffe bringt nicht nur ständig neue, interessante Produkte auf den Markt, sondern begeistert auch mit besonderen Formaten. Ein Beispiel ist die Online-Sprechstunde: Seit Anfang des Jahres lädt Natura Vitalis regelmäßig Gesundheitsexperten aller Fachrichtungen ins Studio ein, die dann in einem Live-Stream die Fragen der Zuschauer beantworten. "Am 9. November kombinieren wir die Online-Sprechstunde mit der offiziellen Einführung unserer neuen Produktlinie und einer Verkaufs-Show", sagt Frank Felte, Gründer und Inhaber von Natura Vitalis und langjähriger Moderator der Verkaufssendungen des Unternehmens beim Teleshopping-Sender QVC. "An dem Tag werde ich von 20 bis 22 Uhr mit Marco Caspari gemeinsam durch die Online-Sprechstunde führen. Marco Caspari ist unser aktueller QVC-Moderator und Mitglied unseres wissenschaftlichen Beirats."

Im Mittelpunkt stehen die orthomolekularen Produkte von Natura Vitalis. Die orthomolekulare Medizin ist eine maßgeblich vom US-amerikanischen Chemiker und zweifachen Nobelpreisträger Linus Pauling beeinflusste alternativmedizinische Methode. Aus ihrer Sicht führt ein biochemisches Ungleichgewicht im Körper zu Krankheiten, aber dieses Ungleichgewicht kann durch die hochdosierte Hinzunahme von natürlichen Vitalstoffen ausgeglichen werden. "Wir haben nun eine ganze Produktlinie im Sinne Linus Paulings entwickelt. Darin setzen wir Vitalstoffe in sehr hohen Dosierungen ein, um dem Körper das zu geben, was er wirklich braucht. Denn wir sind der Meinung: Viel hilft viel - wenn es sich um natürliche, hochwertige Vitalstoffe handelt", erklärt Marco Caspari.

Frank Felte und Marco Caspari werden die neuen Produkte gemeinsam im Live-Stream vorstellen. Die Teilnahme ist ganz einfach: Wer die beiden Experten live erleben will, geht am Mittwoch, 9. November, ab 20 Uhr auf www.naturavitalis.de Auf der Startseite empfangen Frank Felte und Marco Caspari die Zuschauer, die Teilnahme ist natürlich kostenlos und funktioniert mit einer Internetverbindung mit Computer, Smartphone und Tablet und von überall her. Und natürlich kann auch jeder Zuschauer die kostenfreie Nummer 0800 2227200 wählen, um direkt im Studio mit dem Experten zu sprechen. Sollte die Studio-Leitung belegt sein - einfach ein paar Minuten später noch einmal anrufen. Und wer sich nicht traut, seine Frage live zu stellen, kann diese bis zum 8. November per Mail an onlinesprechstunde(at)naturavitalis.de senden. Frank Felte und Marco Caspari werden dann auch diese Fragen beantworten, anonym natürlich.

"Wir werden eingehend erklären, was es mit der orthomolekularen Medizin auf sich hat, wie die Produkte zusammengesetzt sind und wie man sie am besten verwendet - mit diesem Wissen können die Zuschauer an dem Abend direkt live bei uns einkaufen. Wir beantworten ihre Fragen, damit sie genau wissen, wie sie unsere spannenden neuen Produkte einsetzen", sagt Frank Felte erfreut und gibt ein Beispiel: "Die tägliche Zufuhrempfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung DGE für Vitamin C beträgt 110 Milligramm. Diese Menge reicht aber gerade einmal aus, um Krankheiten wie Skorbut, Rachitis, Beriberi etc. zu verhindern. Sie ist eindeutig zu niedrig angesetzt und hat nichts mit einer optimalen Gesundheitsvorsorge zu tun. Die Vitalstoff-Zufuhr unserer neuen Produkte übersteigt die offizielle Empfehlung um das 100- bis 1000-Fache."





Die Gesundheit der Menschen ist die Leidenschaft von Natura Vitalis. Unter dem Motto "natürlich gut" stellt das Essener Unternehmen Natura Vitalis seit mehr als 15 Jahren Gesundheitsprodukte auf rein natürlicher Basis her, um so Wohlergehen und Wohlbefinden zu fördern und langfristig zu erhalten. Die Bandbreite ist groß: Natura Vitalis, das zu den führenden Herstellern in diesem Segment in ganz Deutschland gehört und vor allem durch Gründer und Inhaber Frank Felte aus dem TV bekannt ist, bietet die passenden Produkte für so gut wie alle Anwendungsbereiche, von der Nahrungsergänzung bis hin zu Hyaluron-Gels und -Kapseln zur Behandlung von Falten. Ein traditioneller Schwerpunkt ist die vitalstoffreiche Mikroalge Spirulina. Die Algen werden aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften mittlerweile bei der Raumfahrtbehörde NASA eingesetzt. Natura Vitalis war das erste Unternehmen, das Spirulina, dieses"Kraftwerk der Natur", eingesetzt hat und kultiviert die Alge auf einer eigenen Farm. Natura Vitalis ist ein offizieller Partner des"GOGREEN"-Programms und trägt damit aktiv zum Klimaschutz bei. Weitere Informationen auf www.naturavitalis.de.

