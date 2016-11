Merck und American Cancer Society engagieren sich gemeinsam bei Krebserkrankungen von Frauen

(ots) -



- Erhöhung der krebsbedingten Todesfälle bei Frauen auf 5,5 Millionen

bis 2030 prognostiziert



Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen,

hat heute zusammen mit der American Cancer Society (ACS) einen

Bericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass die vier häufigsten

krebsbedingten Todesursachen bei Frauen weltweit in vielen Fällen

vermeidbar sind und sich nach Früherkennung oft erfolgreich behandeln

ließen. Der Bericht zur weltweiten Krankheitslast durch Krebs bei

Frauen ("The Global Burden of Cancer in Women") ist das erste

konkrete Ergebnis einer innovativen Partnerschaft zwischen Merck und

der American Cancer Society, deren Schwerpunkte die

Bewusstseinsbildung für Krebserkrankungen bei Frauen und eine stärke

Vertretung ihrer Interessen sind.



"Wir sind stolz, gemeinsam mit der American Cancer Society als

Partner die Auswirkungen von Krebserkrankungen auf Frauen in aller

Welt in Angriff zu nehmen", sagte Belén Garijo, Mitglied der

Geschäftsleitung von Merck und Leiterin des Unternehmensbereichs

Healthcare. "Unsere Kooperation ist eine beispiellose

öffentlich-private Partnerschaft, die auf der Erkenntnis beruht, dass

kein Sektor diese Herausforderung allein bewältigen kann. Verbessert

man die Gesundheit und das Wohlbefinden von Frauen, setzen sich die

positiven Effekte in den unterschiedlichen Lebensbereichen fort. Wenn

es Frauen besser geht, profitieren auch die Gemeinschaften, in denen

wir alle leben, davon."



Die Erhebung untersucht die zunehmende Krankheitslast durch

Krebserkrankungen bei Frauen in Ländern niedrigen und mittleren

Einkommens und zeigt mögliche Lösungen auf, wie die wirtschaftlichen

und gesellschaftlichen Auswirkungen von Krebs für die betroffenen

Frauen, ihre Familien und das öffentliche Gesundheitssystem minimiert

werden könnten.





Krebs ist die zweithäufigste Todesursache bei Frauen, Brust-,

Darm-, Lungen- und Gebärmutterkrebs fordern jährlich die meisten

Todesopfer. Bei steigenden Erkrankungsraten angesichts einer

wachsenden und zunehmend älter werdenden Weltbevölkerung ist davon

auszugehen, dass auch immer mehr Frauen aufgrund einer

Krebserkrankung sterben werden, vor allem in Ländern niedrigen bis

mittleren Einkommens. 2012 lag die krebsbedingte Sterberate von

Frauen bei 3,5 Millionen. Diese Zahl könnte sich bis 2030 auf 5,5

Millionen und damit um mehr als 57% in weniger als zwei Jahrzehnten

erhöhen. Verstärkte Aufklärung und Präventionsmaßnahmen sind nötig,

um dieser zunehmenden weltweiten Gesundheitskrise entgegenzuwirken.



"Sowohl der öffentliche als auch der private Sektor als Beteiligte

des globalen Gesundheitswesens müssen zwingend Wege finden, um die

Auswirkungen von Krebserkrankungen auf Frauen durch stärkere

Prävention und Behandlung zu reduzieren. Nur so kann weltweit das

Leben von vielen Frauen gerettet werden", sagte die US-Botschafterin

Sally Cowal, Senior Vice President des Bereichs Global Health der

American Cancer Society.



Krebserkrankungen wirken sich aber nicht nur physisch auf die

erkrankten Frauen und ihre Familien aus, sondern haben auch

wirtschaftliche Konsequenzen. Die Studie ermittelte für das Jahr 2009

eine weltweite wirtschaftliche Belastung in Höhe von rund 286 Mrd $

durch Krebserkrankungen. Ein Großteil dieser Summe entfiel auf den

todesbedingten vorzeitigen Ausfall von Arbeitskräften. Allein in den

USA bezifferten sich die infolge einer Krebserkrankung verlorenen

Arbeitsjahre bei Frauen auf 82 Mrd $. Gänzlich unberücksichtigt

bleiben hierbei die entgangenen fachlichen Errungenschaften, die

diese Frauen vielleicht erzielt hätten.



Der Bericht wurde auf dem diesjährigen World Cancer Congress in

Paris im Rahmen einer Podiumsdiskussion von Merck unter Moderation

von Botschafterin Cowal vorgestellt. Weitere Teilnehmer waren

Prinzessin Dina Mired, Generaldirektorin der Krebsstiftung von König

Hussein aus Jordanien, Dr. Alise Reicin, Leiterin Global Clinical

Development im Biopharma-Geschäft von Merck, und Dr. Edward L.

Trimble, Leiter des Center for Global Health am National Cancer

Institute.



Diese Partnerschaft wird die Weiterentwicklung des

Bildungsprogramms "All of Me" der American Cancer Society für junge

Fachkräfte fördern. Mit dieser Initiative sollen qualifizierte

Arbeitnehmer aus dem Gesundheitswesen und der Zivilgesellschaft in

Brasilien, Mexiko, Kolumbien und Indien geschult werden, damit sie im

Bereich der Prävention und Früherkennung von Krebs bei Frauen in

Ländern niedrigen und mittleren Einkommens Entscheidendes bewirken

können.



Dieser Bericht ist Teil des Engagements von Merck in der

Initiative "Gesunde Frauen, gesunde Wirtschaftssysteme" ("Healthy

Women, Healthy Economies"), die das Thema Gesundheit und Wohlbefinden

von Frauen explizit mit wirtschaftlichem Wachstum in Beziehung setzt.



Der vollständige, englischsprachige Bericht "Global Burden of

Cancer in Women" ist hier (http://www.cancer.org/research/cancerfacts

statistics/global-burden-cancer-in-women) im Internet publiziert.



Über die Initiative "Gesunde Frauen, gesunde Wirtschaftssysteme"



Merck ist Gründungsmitglied der Initiative "Gesunde Frauen,

gesunde Wirtschaftssysteme", die Daten zu Gesundheit und Wohlergehen

von Frauen und den Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum sowie

Best Practices für Regierungen, Arbeitgeber und

Nichtregierungsorganisationen bereitstellt. Ziel sind die Erarbeitung

und Umsetzung von Richtlinien, die durch Förderung der Gesundheit und

des Wohlergehens von Frauen ihre wirtschaftliche Teilhabe in der

Gesellschaft steigern können.



American Cancer Society



Die American Cancer Society ist eine globale Basisorganisation von

über 3 Millionen Ehrenamtlichen, die in den Gemeinden weltweit Leben

retten und für jeden weiteren Geburtstag kämpfen, der durch eine

Krebserkrankung gefährdet ist. Als größte Freiwilligenorganisation im

Gesundheitsbereich hat die Gesellschaft einen Rückgang der

krebsbedingten Sterberate in den USA um 20 Prozent seit 1991 erreicht

sowie eine Senkung des Raucheranteils in der Bevölkerung um 50

Prozent. Es ist zum Teil unseren Fortschritten zu verdanken, dass

fast 14 Millionen Amerikaner, die an Krebs erkrankt waren, und

unzählige weitere Bürger, bei denen eine Krebserkrankung vermieden

werden konnte, dieses Jahr einen weiteren Geburtstag feiern können.

Wir sind entschlossen, den Kampf gegen Krebs zu Ende zu bringen. Als

größter gemeinnütziger Investor in der Krebsforschung in den USA sind

wir stets auf der Suche nach Heilbehandlungen, um sicherzustellen,

dass an Krebs erkrankte Menschen die benötigte Unterstützung

erhalten. Und wir engagieren uns weiter für einen besseren Zugang zu

hochwertiger Gesundheitsversorgung, lebensrettenden

Vorsorgeuntersuchungen, sauberer Luft und vieles mehr. Besuchen Sie

unsere Homepage im Internet unter http://www.cancer.org, um weitere

Informationen oder Unterstützung zu erhalten oder sich am Kampf gegen

den Krebs zu beteiligen, oder nehmen Sie telefonisch mit uns Kontakt

auf. Sie erreichen uns Tag und Nacht unter der Nummer 1-800-227-2345.



Bildungsprogramm "All of me" der American Cancer Society



Das "All of Me" Bildungsprogramm der American Cancer Society zielt

auf die Weiterbildung von jungen Fachkräften aus dem Gesundheitswesen

oder der Zivilgesellschaft weltweit, damit diese lernen, sich Gehör

zu verschaffen und sich mit Tatendrang und neuen Ideen für die immer

wichtiger werdende Integration von Maßnahmen zur Prävention und

Früherkennung von Krebserkrankungen bei Frauen einzusetzen.



Sämtliche Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit der

Publikation im Internet auch per E-Mail versendet: Nutzen Sie die

Web-Adresse http://www.merck.de/newsabo, um sich online zu

registrieren, die getroffene Auswahl zu ändern oder den Service

wieder zu kündigen.



Über Merck



Merck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen

in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.

Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien

weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von

biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler

Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung

und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder

LCD-Fernseher. 2015 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz

von 12,85 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische

Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute

Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in

Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck.

Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD

Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151207/293543LOGO )



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151019/278051LOGO )







Pressekontakt:

Gangolf Schrimpf

06151 729591



Original-Content von: Merck KGaA, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Merck KGaA

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.11.2016 - 16:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1419181

Anzahl Zeichen: 10154

Kontakt-Informationen:

Firma: Merck KGaA

Stadt: Darmstadt, Deutschland





Diese Pressemitteilung wurde bisher 67 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung