WAZ: Druckmittel Politshow

- Kommentar von Frank Meßing zu Kaiser's Tengelmann

(ots) - Gabriel und Bsirske verkünden vollmundig die

Einigung im Dauerstreit um Kaiser's Tengelmann und die Rettung von

mehr als 15.000 Arbeitsplätzen. Details bleiben sie Mitarbeitern und

Öffentlichkeit aber schuldig. Stattdessen gibt es wieder neue Fristen

- bis Freitag und bis zum 11. November.



Der große Unterschied zu bisher verkündeten Zwischenerfolgen ist

diesmal, dass sie von Akteuren erzielt wurden, die in ihrer Prominenz

kaum noch zu toppen sind. Wenn die Handelsbosse aus Streit um Geld

oder Eitelkeiten nun Altkanzler Schröder, Minister Gabriel und

Verdi-Chef Bsirske doch noch im Regen stehen lassen sollten, wäre die

Blamage perfekt.



Insofern stehen die Chancen nicht schlecht, dass die Kaiser's

Tengelmann-Mitarbeiter nach zwei Jahren der Unsicherheit Weihnachten

im Optimismus feiern können. Sie haben einen erfolgreichen Abschluss

des Supermarkt-Geschachers am ehesten verdient. Die Handelsbosse

haben sich indes nicht mit Ruhm bekleckert. Erst in höchster Not und

unter massivem politischen Druck raufen sie sich jetzt zusammen. Am

Ende zählt allein der Erfolg, auch wenn er nur durch eine Politshow

zu erzielen war.







