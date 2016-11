WAZ: Siegüber die Kostenlos-Mentalität

- Kommentar von Jens Dirksen zur Einigung zwischen Youtube und Gema

(ots) - Es ist viel passiert in den sieben langen Jahren, in

denen der Internet-Videokanal Youtube in Deutschland so manches Mal

eine Einblendung mit heruntergezogenem Mundwinkel anstelle eines

Videos zeigen musste, weil er sich noch nicht mit der deutsche Gema

über Gebührenzahlungen geeinigt hatte. Die Gema, die im Namen von

Komponisten und Textern Geld eintreibt, sobald auf deutschem Boden

Musik aus deren Feder erklingt, wollte pro Klick bezahlt werden,

Youtube lieber eine Pauschale entrichten. Die Einigung, über deren

Details sich beide Seiten noch ausschweigen, wird irgendwo in der

Mitte liegen.



Viel wichtiger aber dürfte sein, dass der Streit und das Standbild

eines Smileys mit heruntergezogenen Mundwinkeln, das Youtube mangels

Einigung immer wieder zeigen musste, unfreiwillig Bewusstseinsarbeit

verrichtet haben. Auf den ersten Blick nur ein Ärgernis, vermittelten

die Blockade und das längst zum Symbol gewordene Negativ-Smiley

nämlich auch eine Ahnung davon, dass es sich bei der viel

beschworenen Kostenlos-Mentalität im Internet in Wahrheit oft um

Diebstahl geistigen Eigentums handelt. Legendär ist bis heute der

Wutausbruch des Buchautors und Sängers Sven Regener, der vor vier

Jahren mit energischen Kraftausdrücken darauf hinwies, dass der

milliardenschwere Youtube-Eigentümer Google keinen Cent zu verdienen

hätte, wenn es all die Kreativen und anderen Urheber nicht gäbe, die

für Musik, Texte, Filme und, ja, auch Nachrichten sorgen.



Selbst unter jungen Menschen ist der Gedanke, dass man für

Unterhaltung aus dem Internet entweder Werbung ertragen oder aber

bezahlen muss, zwar noch uncool, aber inzwischen nicht mehr völlig

undenkbar. Und die Gema, die unter Musikern nicht immer unumstritten

ist, hat vorgemacht, wie man auch im Internet die Bezahlung von

Arbeit und Wert durchsetzen kann.









