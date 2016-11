Plesk Onyx startet! Power-Netz ist dabei: 50%-Preisrabatt für 6 Monate!

Power-Netz ist zum Start der neuen Plesk Onyx Version ganz vorn mit dabei. Zur Einführung bietet Power-Netz 6 Monate lang 50% auf alle neu bestellten Plesk Onyx-Server.

(firmenpresse) - Bad Gandersheim, 01.11.2016: Das niedersächsische Hosting-Unternehmen Power-Netz gibt bekannt, dass es schon vor dem offiziellen Startschuss von Plesk Onyx seinen Kunden Managed-Hosting-Server direkt mit der brandneuen Version dieser Verwaltungsoberfläche ausliefern wird. Und damit nicht genug: Neu bestellte Server mit Plesk Onyx werden für 6 Monate mit einem Rabatt von 50% versehen. Diese Aktion läuft bis zum 30. November 2016.



Power-Netz bietet aus Überzeugung die Linux-Server-Verwaltung auf Plesk an. Dieses Hosting-Control-Panel bietet Agenturen und Webhostern optimale Voraussetzungen, um Serverkapazitäten einfach und bedienerfreundlich zu verwalten.



Mit dem Angebot von Plesk Onyx werden auch Entwickler zu der neuen Hosting-Zielgruppe zählen, die von der nativen Integration von Git und Docker in das Plesk Panel begeistert sein werden. Außerdem werden Systemupdates über die Web-Oberfläche möglich sein. Bekannt sind folgende Änderungen und vor allem Neuerungen, die dem Anwender einen großen Nutzen bieten werden:



Mit der Git-Integration können Code-Änderungen einfach und schnell auf den Server deployed werden. Parallel laufende Live- und Testumgebungen werden durch mehrere Branches sichergestellt. Deployments können auch von Plattformen wie BitBucket oder GitHub durchgeführt werden.



Durch die Docker-Integration wird es möglich, einzelne Anwendungen in Containern auszulagern. Docker-Container können über das Plesk-Interface deployed werden, eigene Docker-Images können hochgeladen werden.



"Unsere Kunden profitiert von unserem Managed Hosting in Kombination mit den genannten Features. Dies macht sorgloses Hosting für Agenturen und Entwickler so komfortabel. Mit Plesk Onyx können zudem Ressourcen noch genauer definiert und damit limitieren werden. Keine einzelne Webseite kann Deinen Server zum Stehen bringen" zitiert Marcus Schell, Account Manager von Power-Netz den Anbieter. "Auch die Plesk Multi Server Extension bietet einen zentralen Loginserver für alle Kunden. Das bedeutet, dass Kunde und Administrator über nur ein Interface mehrere Server managen können." berichtet Schell weiter.





Power Netz bietet zum Launch von Plesk Onyx eine besondere Rabatt-Aktion an. "Wir gewähren 6 Monate lang 50% Rabatt auf alle neu bestellten Server mit Plesk Onyx. Diese Chance besteht bis zum 30. November 2016 und sollte genutzt werden." empfiehlt Schell abschließend.









Über Symgenius GmbH & Co. KG



Power-Netz.de ist ein Geschäftsbereich der Symgenius GmbH & Co. KG. Seit 1998 ist Power-Netz.de als Premium-Hostingprovider für Privat- & Geschäftskunden etabliert und betreut als Technologiepartner im Hintergrund die Basisdienste zahlreicher Internet Service Provider, Agenturen und Reseller. Power-Netz selbst hostet deutsche Top-Präsenzen, betreut nationale und internationale Domains und betreibt in Düsseldorf, Hamburg und Amsterdam hunderte Serversysteme bis hin zu komplexen Clustern. Die Symgenius GmbH & Co. KG ist offizielles Mitglied der DENIC e.G. sowie akkreditierter NIC-AT und EURid-Registrar.





