Zucker macht nicht zuckerkrank

(ots) - Zucker ist kein Risikofaktor für die Entstehung von

Diabetes mellitus. Darauf weist die deutsche Zuckerwirtschaft hin.

Wer sich vor einer Erkrankung schützen möchte, sollte auf eine

gesunde Lebensweise achten und Übergewicht vermeiden. Auf Zucker muss

deshalb niemand verzichten.



Diabetes mellitus Typ 2 kann entstehen, wenn zu einer genetischen

Veranlagung bestimmte Auslösefaktoren wie Übergewicht und/oder

fortgeschrittenes Lebensalter hinzukommen. Der Verzehr von Zucker ist

jedoch nicht ursächlich für die Entstehung der Krankheit. Wer

vorbeugen will, sollte daher auf sein Körpergewicht achten.

Entscheidend dafür ist aber nicht der Verzehr einzelner Lebensmittel

wie zum Beispiel Zucker, sondern die Energiebilanz: Wer auf Dauer

mehr Kalorien zu sich nimmt, als er verbraucht, nimmt zu. Ganz

gleich, woher diese Kalorien stammen.



Dazu Günter Tissen, Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftlichen

Vereinigung Zucker: "Die Dämonisierung von Zucker hilft uns nicht bei

der Eindämmung von Übergewicht und Zivilisationskrankheiten. Wir

müssen die tatsächlichen Ursachen benennen. Wir müssen die Menschen

für ihre Energiebilanz sensibilisieren, für den Zusammenhang von

Kalorienaufnahme und Kalorienverbrauch."



Wer wissen will, wie viele Kalorien ein Lebensmittel enthält,

erfährt dies in der Nährwerttabelle. Diese zeigt zudem auf einen

Blick den Gesamtzuckergehalt eines Lebensmittels. Versteckten Zucker

gibt es nicht, in der Nährwerttabelle ist der Zuckergehalt

transparent auf allen Fertigprodukten ausgewiesen.







Pressekontakt:

Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e.V.

Eva Sawadski

Am Hofgarten 8

53113 Bonn

T +49 228 2285-0

F +49 228 2285-100

wvz-vdz(at)zuckerverbaende.de

www.zuckerverbaende.de



