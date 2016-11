Neuer Winnetou-Dreiteiler: Die Drehorte im Überblick

Bald ist es so weit, zu Weihnachten bringt RTL einen neuen Winnetou-Dreiteiler auf die Fernsehbildschirme. Die Zuschauer müssen sich an den Anblick der neuen Blutsbrüder gewöhnen – Winnetou-Darsteller Nik Xhelilaj und Wotan Wilke Möhring als Old Shatterhand haben Pierre Brice und Lex Barker abgelöst. Weniger verändert hat sich gegenüber dem Original die Landschaftskulisse. Das Online-Magazin Reiseinfo Kroatien hat für seine Leser die Schauplätze des Remakes aufgespürt.

Winnetou, Old Shatterhand und Apanatschi auf dem Pferderücken Foto: RTL, Nikola Predovic, RatPack

(firmenpresse) - Die US-Erfolgsserie Game of Thrones (Eisenthron) hat Kroatien in die erste Liga populärer Drehorte aufsteigen lassen und einen Run auf die Original-Schauplätze ausgelöst. Seit mehr als 50 Jahren pilgern Winnetou-Fans an die Adria, um die Canyons, Gebirgskämme und Seenlandschaften aufzusuchen, an denen einst wilde Indianer und böse Bleichgesichter miteinander kämpften. Im vorigen Jahr schlugen deutsche Kamerateams wieder ihre Zelte nahe der Krka-Wasserfälle auf. Bei den Drehorten für den neuen Winnetou-Dreiteiler setzte Regisseur Philipp Stölzl auf den Wiedererkennungswert und suchte teilweise die gleichen Plätze auf wie seine Vorgänger in den 1960er Jahren. Außerdem drehte er in Rijeka und Umgebung, im Hinterland von Novi Vinodolksi sowie im Badeort Baška Voda, wo die Unterwasseraufnahmen für den Silbersee entstanden. Im aktuellen Monatsthema von Reiseinfo Kroatien sind alle wichtigen Drehorte aufgelistet.



Die Drehorte liegen zwischen dem Kvarner Golf und Dalmatien – genau wie vor 50 Jahren, als Pierre Brice und Lex Barker in der jugoslawischen Prärie zu Blutsbrüdern wurden. Neben dem aktuellen Monatsthema bietet Reiseinfo Kroatien Urlaubern umfassende Informationen über die touristischen Attraktionen im Reiseland Kroatien. Einfach unter „Orte & Plätze“ den Navigationspunkt „Kvarner“, „Senj-Lika“ oder „Dalmatien“ auswählen und auf der digitalen Landkarte den gewünschten Urlaubsort anklicken. Wer gleich ein Hotel im Reiseort seiner Wahl buchen will, eine geeignete Tauchschule sucht oder den aktuellen Wechselkurs abrufen will, wird in dem Portal ebenfalls fündig. Informationen über Touren entlang der Adria sind in der Rubrik "Touren & Trips" abrufbar. Sei es auf dem Laptop, Tablet-Computer oder Smartphone – die führende Informationsplattform für deutschsprachige Kroatien-Urlauber bietet schnelle und übersichtliche Informationen in nur wenigen Mausklicks.







Reiseinfo Kroatien gibt einen Überblick über die schönsten Flecken und Attraktionen des Mittelmeerlandes mit jeder Menge nützlicher Hinweise und echten Insider-Tipps.

In dem Online-Magazin reiseinfo-kroatien.com können sich junge Paare, Familien mit Kindern, aber auch Singles einen schnellen Überblick über die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten verschaffen. Unter „Orte & Plätze“ sind die Badeorte und Kulturstädte sowie Naturparadiese wie die Plitwitzer Seen auf digitalen Landkarten eingezeichnet. Außerdem bietet der Reiseführer ausführliche Informationen über Tauchspots und Segeltörns.







