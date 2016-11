Verleihung des Deep Tech Award 2016 am 9. November 2016 in Berlin

(PresseBox) - Am 9. November 2016 werden in Berlin die Preisträger des mit 60.000 dotierten ?Deep Tech Award? gekürt. Ausgezeichnet werden die besten anwendungsorientierten und erprobten Lösungen und Produkte auf Soft- und/ oder Hardwarebasis im Bereich ?Internet of Things? (IoT), die in der Hauptstadt von kleinen und mittelständischen Unternehmen der IT-Wirtschaft entwickelt wurden.

Die Auszeichnung nehmen der Vorstandsvorsitzende des SIBB e.V., Thomas Schröter, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des SIBB e.V., Dirk Stocksmeier sowie Cornel Pampu, Referatsleiter IKT, Medien, Kreativwirtschaft, Senatsverwaltung für Wirtschaft Technologie und Forschung, vor.

Zu diesem presseöffentlichen Termin laden wir Sie herzlich ein.

Ort: Basecamp, Mittelstraße 51, 10117 Berlin

Zeit: 19 ? 21 Uhr

Wir bitten um Anmeldung/ Akkreditierung bis zum 7. November 2016.

Spezielle Interview-, Foto- oder Filmwünsche richten Sie bitte an presse(at)sibb.de

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.



Der Deep Tech Award wird von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung, dem Verband der IT- und Internetwirtschaft, SIBB e. V. sowie Business Applications for the Mobile World e. V. organisiert. Die Preisgelder für den Deep Tech Award 2016 werden mit EFRE-Mitteln der Europäischen Union, Förderperiode 2014 bis 2020, kofinanziert.

Über den IT?Branchenverband SIBB e.V.

1992 gründeten engagierte Unternehmer den Verband als Software-Initiative Berlin Brandenburg. Heute ist der SIBB e.V. etablierter Partner der gesamten Branche in der Hauptstadtregion und Mitgestalter der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Er ist Interessenverband für Unternehmen der IT- und Internetwirtschaft in Berlin und Brandenburg. Der SIBB e.V. vernetzt die Akteure der Branche und vertritt ihre Interessen in Politik und Gesellschaft. Der Verband sorgt für einen aktiven Austausch über die Branchengrenzen hinaus. Zahlreiche Veranstaltungen des Verbands fördern Austausch, Kooperation und Wissenszuwachs. Zum regelmäßigen Angebot gehören Foren, Netzwerke, Stammtische und kompakte Seminare. SIBB-Kongresse und Messeauftritte bilden Höhepunkte des Jahres. Zu den Mitgliedsunternehmen gehören IT-Dienstleister und Software-Anbieter, Telekommunikationsunternehmen, Unternehmen der digitalen Wirtschaft sowie Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Etablierte Institutionen und namhafte Unternehmen finden sich ebenso darunter wie Startups.





SIBB region ist das Netzwerk für die IT- und Internetwirtschaft in Brandenburg und Bestandteil des SIBB e.V. und hat seinen Sitz in Wildau. Das Netzwerk SIBB region wird vom Ministerium für Wirtschaft und Energie des Landes Brandenburg im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" (GRW) aus Mitteln des Bundes und des Landes Brandenburg gefördert.

www.sibb.de





