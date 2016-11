Südwest Presse: Kommentar: Aufarbeitung Kölner Silvesternacht

(ots) - Seit Monaten beschäftigt die Kölner Silvesternacht

Politik und Justiz. Die Bilanz dieser Aufarbeitung vor

parlamentarischen Untersuchungsausschüssen und Gerichten ist

ernüchternd, ja traurig. Schon der chaotische Eindruck, den die

Polizei von Bund und Ländern vor Ort hinterlassen hatte, war

verheerend genug, und die von den Massenübergriffen betroffenen

Frauen mussten die gegenseitigen Schuldzuweisungen staatlicher

Stellen als zusätzliche Peinigung empfinden. Wo aber die Beweislage

aus den bekannten Gründen so mangelhaft ist wie in den meisten der

angezeigten Fälle, kommen mutmaßliche Täter ohne Strafe davon, auch

wenn aller Anschein dafür spricht, dass die Klägerinnen im Recht

sind. Daher erscheint die erneute Forderung des Bundesinnenministers

nach einer harten Antwort des Rechtsstaats auf die Kölner

Skandalnacht bloß pflichtschuldig. Die ganze Härte der Gesetze kann

nur den treffen, der einer Straftat eindeutig überführt wird. Daran

aber hapert es in der Mehrzahl der Verfahren. Es sind also nicht -

wie Thomas de Maizière zu glauben scheint - Lücken im Gesetz, die

jetzt zu der deprimierenden Zwischenbilanz führen, sondern die Folgen

mangelhafter Polizeipräsenz und inakzeptabler Kommunikationspannen

bei den Behörden. Selbst wenn die Ausmaße der brutalen Übergriffe so

nicht vorhersehbar gewesen sein sollten, bleibt das erschütternde

Ereignis ein Versagen der Sicherheitsorgane. Der Minister muss in

seinem Zuständigkeitsbereich, zu dem nicht zuletzt Bahnhöfe und ihr

Umfeld zählen, dafür sorgen, dass Fehler und Versäumnisse offen

benannt und abgestellt werden. Dazu muss er nicht warten, bis alle

Untersuchungen der Silvesternacht abgeschlossen sind.







Pressekontakt:

Südwest Presse

Ulrike Sosalla

Telefon: 0731/156218



Original-Content von: S?dwest Presse, übermittelt durch news aktuell





Dies ist eine Pressemitteilung von

Südwest Presse

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.11.2016 - 18:58

Sprache: Deutsch

News-ID 1419214

Anzahl Zeichen: 2053

Kontakt-Informationen:

Firma: Südwest Presse

Stadt: Ulm





Diese Pressemitteilung wurde bisher 106 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung