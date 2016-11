Stuttgarter Nachrichten: zur Suche nach einem Bundespräsidentenkandidat

(ots) - Wer also will da ins Rennen gehen? Weder die

seit Gauck wohl unvermeidbaren evangelischen Theologen wie Wolfgang

Huber oder Margot Käßmann noch Andreas Vosskuhle, ein unvermeidbarer

Verfassungsrichter. Nicht einmal die ansonsten unvermeidliche Claudia

Roth. Die Frage ist also nicht: Wer soll's machen? Sondern: Wer

will's machen? Es scheint, als müsse das höchste Amt im Staat wie

sauer Bier angeboten werden. Und so hofft man allerorten auf einen

überraschenden Glücksgriff, der alle halbwegs zufriedenstellt. Auf

eine Außenlösung mit politischem Gespür, einen selbstbewussten,

wenngleich nicht allzu starken Präsidenten. Einen, den die Politik

respektiert und das Volk mag. Mit vorzeigbarer parteipolitischer

Färbung, aber ohne ideologische Farbe.







Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd(at)stn.zgs.de



Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Stuttgarter Nachrichten

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.11.2016 - 20:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1419227

Anzahl Zeichen: 1104

Kontakt-Informationen:

Firma: Stuttgarter Nachrichten

Stadt: Stuttgart





Diese Pressemitteilung wurde bisher 90 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung