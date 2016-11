MVP Erfolg bei der Markteinführung

Die beste Idee wird nur dann zum guten Produkt, wenn sie die Kundenerwartungen erfüllt. MVP bei der Markteinführung lässt ihre Idee günstig auf dem Markt testen.

Lohnt es sich wirklich? Launching ein MVP gibt die Antwort. Urheber: vege

(firmenpresse) - Der IT Markt schreibt seine Bedingungen vor. Die neuen Markteinführung-Tendenzen sind unübersehbar. MVP " auf Deutsch "Minimal Funktionsfähiges Produkt" " ist ein relativ neues Konzept, das die Kosten radikal reduzieren kann. Aber auch die ganze Markteinführung wird durch MVP neu definiert. MVP bietet etliche bahnbrechende Unterschiede zu dem traditionellen Schema "Produktkonzeption-Entwicklung-Marketing". Gerade diese Unterschiede machen die MVP so erfolgreich. MVP Lösungen sind bei der Markteinführung sehr stabil und lassen sich leicht skalieren.



MVP nutzt nämlich das Kunden-Feedback, um das Produkt zu optimieren und die Erwartungen der Kunden zu erfüllen. Dann wird auch die große Frage beantwortet " lohnt es sich wirklich? Erst danach werden die neuen Funktionen ausgearbeitet. Kundenrückmeldungen geben gleich nach der Markteinführung die bestmögliche Hilfe, um die zukünftige Projektentwicklung zu planen. Jeder Cent, dass Sie in die weitere Entwicklung des Projekts investieren, entspricht Kundenwünschen und bringt einen messbaren Mehrwert. Diese Herangehensweise erlaubt es, gute Produkte für einen Teil des üblicherweise dafür geschätzten Budgets zu erschaffen.



MVP gibt Ihnen die Möglichkeit, die ungefähre Arbeitskapazität, die Umsetzung und Attraktivität ihrer Anwendung live auf dem Markt zu testen. Durch die frühe Markteinführung wird der Kunde zum Mitgestalter und zum besten Verbündeten, da nur aus den Kundenrückmeldungen man reell sehen kann, welche Funktionen wirklich gebraucht werden. Es wird Ihnen kein Schnickschnack verkauft, sondern nur das, was tatsächlich bei den Kunden ankommt und einen hohen Marktwert hat.



Mehr über Produktkonzeption und Produktentwicklung mit MVP Konzept finden Sie in unserem Blog-Beitrag MVP Erfolg bei der Markteinführung: früh starten, früh verbessern, früh skalieren.











AMgrade GmbH ist ihre Outsourcing Agentur mit Sitz im Technologiezentrum Koblenz und einem weiteren Standort in Osteuropa.



Unser Schwerpunkt liegt in der Entwicklung komplexer Web- und App Anwendungen. In unserem Team arbeiten viele hochqualifizierte Senior-Entwickler, Grafikdesigner und Projektmanager. Durch unsere High-End Entwicklungsprozesse garantieren wir schnelle Lieferzeiten und maximale Produkt-Qualität.



AMgrade GmbH

Datum: 01.11.2016 - 22:10

Firma: AMgrade GmbH

Ansprechpartner: Yuriy Plastun

