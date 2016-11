Westfalenpost: Monika Willer zum Papst-Besuch in Lund

(ots) - Die Reformation führte einst zur Spaltung der

Kirche. Zum Auftakt des 500-Jahr-Jubiläums hat nun Papst Franziskus

im schwedischen Lund erstmals mit einem lutherischen Geistlichen

einen ökumenischen Gottesdienst gefeiert, mit Munib Younan, dem

Präsidenten des lutherischen Weltbundes. Das gilt zu Recht als

mutige, historische Geste. Es ist das erste Mal, dass ein Papst

Martin Luther und die Reformation so symbolträchtig würdigt. Noch

Benedikt XVI. hatte bei seinem Besuch in Luthers Kloster in Erfurt

2011 den deutschen Protestanten brüsk beschieden, er habe keine

ökumenischen Geschenke im Gepäck. An der Frage des gemeinsamen

Abendmahls macht sich die Spaltung der Christen konkret fest. Viele

gemischtkonfessionelle Paare sehnen sich innig nach der Überwindung

dieser Trennung. In ihrer Erklärung untermauern auch der Papst und

Munib Younan ihren Wunsch nach mehr Ökumene. Doch konkret wurden sie

nicht. Theologisch steht dem gemeinsamen Abendmahl noch zu viel

entgegen. Dabei ist es höchste Zeit, dass die Christenmenschen aller

Länder sich als Einheit verstehen. Seit dem Besuch von Papst Benedikt

XVI. in Erfurt vor fünf Jahren ist die Welt eine andere geworden,

böse, gewalttätig. Wer sollte denn der gegenwärtig allherrschenden

Angst mit Hoffnung, mit einer frohen Botschaft begegnen können, wenn

nicht die Christen mit ihren Werten wie Nächstenliebe und

Barmherzigkeit? Angesichts der weltweiten Bedrohungen durch Terror

und Krieg scheinen die Gründe längst zweitrangig, die dem gemeinsamen

Abendmahl entgegenstehen. Wenn Katholiken und Protestanten vor der

Zeitgeschichte bestehen wollen, kommen sie an raschen

Ökumene-Schritten gar nicht vorbei.







