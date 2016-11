Mittelbayerische Zeitung: Es liegt an den Spielern / Kommentarüber die Top-Spieler des FC Bayern München

(ots) - Eine Glaskugel müssten die Bosse des FC Bayern

haben. Eine, in der zu erkennen wäre, ob Franck Ribery und Arjen

Robben im kommenden Frühjahr fit und munter über den Trainingsplatz

springen. Dann wäre alles einfacher. Diese Glaskugel gibt es aber

nicht. Somit bleibt der FC Bayern ein Stück weit in den Spekulationen

um seine verletzungsanfälligen Top-Stars gefangen. Dass zuletzt

Alternativen geholt wurden, war absolut richtig. Dass es deswegen nun

zu Härtefällen kommen kann, ist schlichtweg nicht zu vermeiden.

Letztlich liegt es an den Spielern selbst. Trainer Carlo Ancelotti

wird sein System kaum verändern und kann am Ende nur elf aufstellen.

Wenn die Stars des FC Bayern das eine große Ziel, der Sieg in der

Champions League, vereint, dann wird der eine oder andere sich auch

mit einem Platz auf der Ersatzbank abfinden - und seine Kollegen

dennoch anfeuern. Mit den griesgrämigen Gesichtern, die Thomas Müller

und Franck Ribery zogen, als sie vergangene Saison gegen Atletico

Madrid draußen bleiben mussten, haben sie ihren Mitspielern nämlich

sicher nicht weiter geholfen.







Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten(at)mittelbayerische.de



Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mittelbayerische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.11.2016 - 21:59

Sprache: Deutsch

News-ID 1419244

Anzahl Zeichen: 1458

Kontakt-Informationen:

Firma: Mittelbayerische Zeitung

Stadt: Regensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 87 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung