Neu: Die Themenseite "Hunde" informiert auf Deutsche-Politik-News.de zu diesem Thema!

Neue Themenseiten bieten auf Deutsche-Politik-News.de Übersichten zu besonders interessanten thematischen Schwerpunkten wie z.B. "Hunde".

(firmenpresse) - Bisher behandelte thematische Schwerpunkte bei Deutsche-Politik-News.de sind "Hanf", "Nandus in Mecklenburg", "Tornados in Deutschland", "Pegida", "Reichsbürger", "Brexit", "Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)". "AfD", "FDP", "Identitäre Bewegung", "Elektroauto", "Kreuzfahrt", "Berlin", "Haburg".



Die Hunde (Canidae) sind eine Familie innerhalb der Überfamilie der Hundeartigen (Canoidea).



Zu den Hunden gehören beispielsweise die Füchse, verschiedene als "Schakal" bezeichnete Arten, Kojoten, und Wölfe, deren domestizierte Formen, die Haushunde, als Namensgeber für die Gruppe dienten.



Link zur Themenseite "Hunde": http://www.deutsche-politik-news.de/modules.php?name=Z-Hunde



Der Haushund (Canis lupus familiaris) ist ein Haustier und wird als Heim- und Nutztier gehalten. Seine wilde Stammform ist der Wolf, dem er als Unterart zugeordnet wird.



Wann die Domestizierung stattfand ist umstritten; wissenschaftliche Schätzungen variieren zwischen 15.000 und 100.000 Jahren vor unserer Zeit.



Im engeren Sinn bezeichnet man als Haushund die Hunde, die überwiegend im Haus gehalten werden, und kennzeichnet damit also eine Haltungsform. Historisch wurde ein Hund, der zur Bewachung des Hauses gehalten wird, als Haushund bezeichnet.



Link zum Hunde-Portal Hunde-Info-Portal.de: http://www.hunde-info-portal.de



Eine andere Verwendung des Begriffs ist die Einschränkung auf sozialisierte (Haus-)Hunde, also Hunde, die an das Zusammenleben mit Menschen in der menschlichen Gesellschaft gewöhnt und an dieses angepasst sind.



Damit wird der Haushund abgegrenzt gegen wild lebende, verwilderte oder streunende Hunde, die zwar auch domestiziert, aber nicht sozialisiert sind.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Hunde, Themenseite, News, Portal, News-Portal, Deutsche-Politik-News.de, Deutschland" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.





Dieser Beitrag wurde am Dienstag dem 01. November 2016 veröffentlicht.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hunde-info-portal.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



Dies ist eine Pressemitteilung von

IT-Service

Leseranfragen:

Grenzweg 26, 21218 Seevetal

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 01.11.2016 - 22:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1419247

Anzahl Zeichen: 2397

Kontakt-Informationen:

Firma: IT-Service

Ansprechpartner: Harald Hildebrandt

Stadt: Seevetal

Telefon: 017629470612



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.