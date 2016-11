Consulttraxx Frankfurt erweitert die Garantie sämtlicher Produkte auf 5 Jahre

Einen sehr innovativen Weg geht Consulttraxx und erweitert die Garantie sämtlicher Produkte auf 5 Jahre. Das ist eine Novität bei Consulttraxx.

Consulttraxx Frankfurt

(firmenpresse) - Frankfurt : Die Konkurrenz schläft nicht. Aus den USA kann man sich einiges abschauen. Dort gibt es Unternehmen die lebenslange Garantien und Gewährleistungen anbieten. Sogar bei Bekleidung. Es gibt Firmen in den Vereinigten Staaten, welche lebenslanges Umtauschrecht anbieten. Es rechnet sich, es ist einkalkuliert. In Deutschland und Europa ist eine lebenslange Garantie nicht anzubieten. Aber Mark Kern von Consulttraxx Frankfurt bietet seinen Kunden eine 5-jährige Garantie auf alle Produkte an. Egal, um welchen Kauf es sich handelt.

Consultraxx bietet einen 24-Std. Email Service an. Lediglich die 24-Stunden-Hotline wurde im Gegenzug auf die üblichen Geschäftszeiten reduziert. Mark Kern versucht seinen Kunden den bestmöglichen Service zu bieten, dabei aber die Kostenstruktur zu beachten.



Vorwärts Kameraden, wir müssen zurück!



Die meisten Shops sind überprogrammiert. Das ist gut gemeint. Der Kunde soll bestellen, sämtliche Eingaben sollen überprüft werden, eine Online-Bonitätsabfrage findet bei vielen Onlineshops im Hintergrund statt. Nicht bei Consultraxx. Hier wurde ein kundenfreundlicher Shop entwickelt, der auch Eingabefehler verzeiht, den jeder Auftrag wird manuell bearbeitet. Während die meisten Programmierer versuchen dem Kunden die Auftragseingabe alleine zu überlassen während der Lieferant nur noch ein Etikett auf das verpackte Produkt klebt und die Rechnung schon automatisiert an den Kunden geschickt wird arbeitet Consulttrax noch per Handeingabe und hilft den Kunden. So wird auch keine Registrierung mit Passwort benötigt. Passoworteingaben bei einen Online-Shop hält Mark Kern für eine Sicherheitslücke, denn 30% aller User nutzen hierzu ihr Hauptpasswort. Somit kennt der Onlinehändler zu 30% nach einem Kauf auch die Zugänge zu Emails usw.



Die Nutzer des Consulttrax Shops haben dieselben Ansprüche an die User Experience wie bei der Desktop-Variante. Sie erwarten keine abgespeckte Version mit weniger Funktionen und geringerem Informationsgehalt, sondern eine für das Smartphone optimierte Version mit vollem Funktions- und Informationsumfang. Die Herausforderung für Consulttraxx Online Shopping besteht darin, das Erlebnis an die kleinen Bildschirme anzupassen und dabei keine Abstriche zu machen", erklärt Mark Kern, Geschäftsführender Gesellschafter der Consulttraxx. In Interviews wurden Erwartungen, Anforderungen und konkrete Beispiele für gute und schlechte Onlineshops abgefragt und in der Benutzung ausprobiert. Einfach Shops überzeugen. Animationen sind nicht erwünscht. Der Kunde möchte schöne große Produktbilder und ausreichende Beschreibungen, aber keine Spielereien.





Das Einkaufen mit dem Smartphone wird weltweit und auch bei den Deutschen immer beliebter. Daher ist der Onlineshop der Consulttraxx kundenfreundlich für alle Smartphones optimiert. Selbst der Bestellvorgang lässt sich einfach handhaben. Das Besondere dabei ist, dass sich die Bilder fast endlos vergrößern lassen während sich Produkte auf den Apps nur sehr klein (trotz Vergrößerungsfunktion) darstellen lassen.



Der Erfolg gibt Mark Kern Recht, denn der Großteil der Kunden sind Stammkunden. Und über die verlängerte Garantie für alle gekauften Produkte auf fünf Jahre wird sich jeder freuen.









http://www.handelskauf.com



Consulttraxx

Kruppstr. 2, 63088 Frankfurt

