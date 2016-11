Erste Hilfe: Trauen Sie sich! (AUDIO)

Anmoderationsvorschlag: Wenn wir an einen Unfallort kommen, müssen

wir Erste Hilfe leisten. Viele trauen sich aber nicht an die

Verletzten heran. Petra Bröcker berichtet: Sprecherin: Immerhin, die

meisten schaffen es, die "112" zu wählen und Hilfe zu holen. Doch

Rettungskräfte stellen oft fest, dass Ersthelfer keine weiteren

Maßnahmen ergreifen. Julia Rudorf von der "Apotheken Umschau":



O-Ton Julia Rudorf: 22 sec.



"Das hängt damit zusammen, dass bei den meisten Menschen der

Erste-Hilfe-Kurs sehr lange zurück liegt. In der Regel dann, wenn man

den Führerschein gemacht hat. Das ist bei vielen das ein oder andere

Jährchen her. Was die Hilfsorganisationen deshalb empfehlen: Dass man

sich einfach mal einen Ruck gibt, sich überlegt, wann war eigentlich

mein letzter Erste-Hilfe-Kurs, und man dann zu einer Auffrischung

geht." Sprecherin: Bei einem Unfall braucht man den Verbandkasten.

Nur, wo war der noch gleich? O-Ton Julia Rudorf: 22 sec. "Das

Wichtigste ist tatsächlich, dass man überhaupt erst einmal weiß, wo

der ist. Da ist der Tipp: Möglichst in Griffnähe den unterzubringen,

zum Beispiel unter dem Fahrer- oder Beifahrersitz. Dann sollte man

darauf achten, dass er vollständig ist. Es gibt darin auch Produkte,

die nicht ewig haltbar sind, das sollte man von Zeit zu Zeit

kontrollieren, allerspätestens dann vor der TÜV-Untersuchung"

Sprecherin: Um im Fall der Fälle Erste Hilfe leisten zu können, hat

die "Apotheken Umschau" zusammen mit dem ADAC ein Faltblatt

entwickelt. Es hilft, am Unfallort unter Stress die richtigen

Entscheidungen zu treffen: O-Ton Julia Rudorf: 13 sec. "Was macht

man, wenn man eine bewusstlose Person findet? Wie geht der

Rettungsgriff, wie geht die stabile Seitenlage? Dann aber auch noch

einmal Basics: Welche Fragen sollte ich vielleicht beantworten

können, wenn ich dann die "112" gewählt habe, um Hilfe zu holen?"





Abmoderationsvorschlag:



Das Faltblatt liegt der aktuellen Ausgabe bei und lässt sich gut

im Portemonnaie oder in der Handtasche unterbringen. Hoffentlich

braucht man es nie - aber wenn, kann es im entscheidenden Moment eine

große Hilfe sein.



