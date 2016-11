So kauft man sicher auf ausländischen Websites ein

(ots) -

Anmoderationsvorschlag: Diese wunderbare Vielfalt der Angebote im

World Wide Web lassen uns manchmal jegliche Vorsicht vergessen. Um

sich vor unseriösen Anbietern zu schützen und keine bösen

Überraschungen zu erleben, sind hier die wichtigsten Tipps von Max

Zimmermann zusammengetragen:



Sprecher: Will man auf ausländischen Websites seine

Weihnachtsgeschenke kaufen, sollte man demnächst damit anfangen, denn

die Lieferzeiten fallen häufig länger aus als innerhalb Deutschlands,

sagt uns TÜV SÜD - Experte Rainer Seidlitz. Und es bestehen weitere

wichtige Unterschiede zwischen ausländischen Anbietern und deutschen

Händlern:



O-Ton Rainer Seidlitz: 22 Sekunden



Im Ausland gelten nicht immer die gleichen Standards, wenn Sie

widerrufen oder Ware zurückgeben, wie in Deutschland. Und es kann

auch abweichende Informationspflichten geben für die angebotenen

Produkte, Leistungen und auch für die Preise. Vor dem Kauf ist es

natürlich wichtig, auch daran zu denken, dass die Preise durch Zölle

und Versandkosten möglicherweise höher ausfallen als in Deutschland.



Sprecher: Man sollte bei ausländischen Websites zuerst das

Impressum lesen, rät uns der Fachmann:



O-Ton Rainer Seidlitz: 19 Sekunden



Man sollte wissen, bei wem man kauft. Da ist es wichtig, auf klare

Angaben zum Anbieter zu achten und auf eine Adresse, unter der man

diesen Anbieter auch erreichen kann. Also Vorsicht, wenn nur eine

Postfachadresse und wenn keine Kontaktangaben vorliegen. Ganz wichtig

ist auch, das Kleingedruckte zu lesen und bei unrealistischen Preisen

sollte man lieber die Finger vom Angebot lassen.



Sprecher: Um sich vor Betrügereien zu schützen, bietet ein

Prüfzeichen eine gute Orientierungshilfe:



O-Ton Rainer Seidlitz: 15 Sekunden



Ein Online-Gütesiegel steht für eine sorgfältige Prüfung des



Händlers. Da wird zum Beispiel geprüft, ob persönliche Daten

zuverlässig geschützt werden, ob die Bestellabwicklung zuverlässig

erfolgt und ob auch meine Anfragen ernst genommen werden.



Abmoderationsvorschlag: Bevor Sie auf ausländischen Websites nach

dem richtigen Geschenk stöbern, sollten Sie sich also immer erst die

Frage stellen, wer der Vertragspartner ist, empfiehlt TÜV SÜD.



ACHTUNG REDAKTIONEN:



Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte

an ots.audio(at)newsaktuell.de.







Pressekontakt:

FÜR DIE REDAKTEURE:

Ein extra Service für Sie: Den dazugehörigen Podcast finden Sie auf

der Homepage von TÜV SÜD. www.tuev-sued.de/audio-pr.



Kontakt: TÜV SÜD AG, Carolin Eckert, Telefon: +49 89/57 91- 1592

E-Mail: carolin.eckert(at)tuev-sued.de



Original-Content von: T?V S?D AG, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

TÜV SÜD AG tuevsuedmanuskriptausl-websites.pdf ausl-websites.jpg bm

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.11.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1419255

Anzahl Zeichen: 3079

Kontakt-Informationen:

Firma: TÜV SÜD AG tuevsuedmanuskriptausl-websites.pdf ausl-websites.jpg bm

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 109 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung