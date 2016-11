NOZ: Hospiz-Verband: Wir brauchen keine neuen Hospize, sondern einheitliche Qualitätsstandards

Osnabrück. Nach Ansicht des Hospiz- und Palliativverbandes (DHPV)

braucht Deutschland keine neuen Hospize. Im Gespräch mit der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) sagte dessen Vorsitzender Winfried

Hardinghaus, es mangele stattdessen an einem einheitlichen

Qualitätssystem, das die Anforderungen an Hospiz-Einrichtungen für

alle verbindlich regelt.



Der Bundestag hatte das neue Hospiz- und Palliativgesetz am 5.

November 2015 verabschiedet. Ein Jahr später laufen laut Hardinghaus

weiter Gespräche mit den Krankenkassen, um Normen und

Qualitätsstandards festzulegen. Hardinghaus sagte, es gebe noch viel

Arbeit, weil es dabei um zahlreiche Details gehe. Als Beispiel nannte

er die Frage, wie groß ein Hospiz-Zimmer sein sollte beziehungsweise

sein müsse.



Die Verlierer des Prozesses sind nach Darstellung des Verbandes

die Alten- und Pflegeheime, weil das neue Gesetz diese Einrichtungen

kaum berücksichtige. "Das Pflegeheim ist der Sterbeort der Zukunft in

Deutschland", sagte Hardinghaus. "Immerhin sterben dort 25 Prozent

aller Bundesbürger - mit absolut zunehmender Tendenz."



Das im November 2015 vom Bundestag verabschiedete Hospiz- und

Palliativgesetz sichert den stationären Hospizen verbesserte

Zahlungen zu. Ein Hospiz bekommt demzufolge jetzt pro Gast 250 Euro -

zuvor 198 Euro - pro Tag von der Pflegekasse bezahlt.







