Akkubetriebene Schrauber arbeiten steckerlos

Akku betriebene Bohrhammer erweisen sich immer mehr der Beliebtheit von Profihandwerkern.

(firmenpresse) - Der Hersteller Hilti setzt nun noch einen oben drauf. Der TE 4-A22 verfügt darüber hinaus noch

über einen Staubsauger, der 97% des aufwirbelnden Staubes direkt einfängt. Nachdem Hilti eine

große Palette an Staubsauger-gestützten Geräten auf den Markt gebracht hat, soll dieses Gerät

Leistung und Präzision vereinen. Ausgestattet mit einem 22 Volt Akku und einer Kapazität von 72

Wh soll ausreichend Leistung für lange und anspruchsvolle Arbeiten gegeben sein.

Knapp 95 Prozent der Elektrowerkzeuge aus dem Hause Hilti sind staubvermeidend konzipiert.

Obgleich mit integtriertem Staubsauger oder zum Anstecken, das Ziel ist es, dem Benutzer vor dem

feinen Bohrstaub zu schützen und dessen Gesundheit zu fördern. Der neue Akku-Bohrhammer von

Hilti besitzt einen anteckbaren Sauger, dessen Saugleistung der Bohrleistung nicht im Wege steht.

Wie der Hersteller selbst angibt, die nimmt die Länge der Arbeitsdauer durch Verwendung der

Saugfunktion kaum ab. Es wird sogar empfohlen immer mit Saugfunktion zu bohren. Dadurch setzt

sich kein Staub auf bzw. in dem Akkubohrer ab, was verschleiß reduzieren und Lebensdauer

verlängern soll.

Der Bohrhammer an sich überzeugt durch starke Leistung. Der 22 Volt Akku des TE 4-A22 schafft

bei 88 mm Bohrtiefe 59 Bohrlöcher (6 mm) und 49 Bohrlöcher (8 mm) mit nur einer Akkuladung.

Alles zusammengebaut und Akku eingesteckt, kommt das Gerät auf 3,3 Kg Gewicht.

Das Portal www.akkuschrauber-24.com empfiehlt den Akku-Bohrhammer von Hilit nur

Profihandwerkern, da der Einstiegspreis bei rund 959 € liegt. Für gelegentliche Handwerker lohnt

es sich eher auf ein vergleichbares, aber günstigeres Produkt, wie beispielsweise dem AkkuBohrhammer

DHR243 RTJV von Makita in Verbindung mit Absaugsystem DX02 auszuweichen.







