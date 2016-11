Ligawo präsentiert eine neue Generation hochwertiger Koaxial Verlegekabel

Ligawo Koax Kabel

(firmenpresse) - Das Ligawo Koaxial Verlegekabel ist ideal für alle Installationsanwendungen wie TV Verkabelung oder HDMI Extender über Coax. Das unkonfektionierte Kupfer Antennenkabel bietet 4-fache Schirmung und ist dank überlappender Folienschirmung auch beim Verlegen in Kurven optimal geschirmt. Der hochwertige Kabelmantel ist temperaturbeständig und UV beständig.



Sehr gute Übertragungswerte und beeindruckende Bild- und Tonerlebnisse für alle Ihre Anwendungen sind Ihnen mit diesen Kabeln sicher! Die neuen Ligawo Class A Kabel sind hervorragend für die digitale Datenübertragung und alle gängigen Kompressions- und F-Stecker geeignet. Egal ob 3D, 4K UHD, FullHD HDTV, das Ligawo Koaxialkabel ist passend für alle Geräte und TV/ SAT/ HDMI Anwendungen.



Mit dem Vollkupfer Innenleiter nach IEC 60028, einer Isolation nach EN 50 290-2-23, liegt beim Ligawo Koaxkabel die Qualität im Detail. Die überlappende Folienschirmung verhindert das Öffnen der Schirmung beim Verlegen in Kurven. Aktuell finden Sie im Shop von Ligawo die Kabel in 100m Länge auf einer Rolle, um das Verlegen zu erleichtern. Mit dem Koax Verlegekabel erstellen Sie Koaxkabel in Ihren Wunschlängen für DVB-S/ DVB-C/ DVB-T/ DVB-S2/ BK Anlagen u.v.m.



Aktuell sind die Kabel in 4 verschiedenen Ausführungen bei Ligawo erhältlich:

6551200 Koax RG6 SAT BK Kabel 100m CU 2-fach geschirmt 110 dBUVP: 29,50,-€

6551201 Koax RG6 SAT BK Kabel 100m CU 3-fach geschirmt 120 dBUVP: 31,50,-€

6551202 Koax RG6 SAT BK Kabel 100m CU 4-fach geschirmt 120 dBUVP: 33,50,-€

6551203 Koax RG6 SAT BK Kabel 100m CU 5-fach geschirmt 130 dBUVP: 36,50,-€



Link zu den Produkten: https://www.deluxecable.de/blog/NEU-hochwertige-Koaxial-Verlegekabel/b-176/





http://www.ligawo.eu



Ligawo-Produkte stehen für innovative Artikel aus den Bereichen Netzwerktechnik sowie Audio- und Videozubehör. Der B2B-Webshop Ligawo.eu richtet sich vorrangig an Fachhändler für AV-Produkte, an Veranstaltungstechniker und andere Unternehmen, die für ihre Geschäftstätigkeit Produkte für Audio- und Videoanwendungen benötigen.

Ligawo

Firma: Ligawo



