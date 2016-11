Arbeitschutz beim Kompressor

Die Angebots- und Artenpalette von Kompressoren ist überfordernd riesig. Wer sich einen neuen

Kompressor zulegen möchte, sollte vor allem Wert auf die Lautstärke des Geräte legen.

(firmenpresse) - Viele

Geräte sind sehr laut, was bei langfristiger Benutzung nicht nur störend, sondern auch schädlich für

die Gesundheit sein kann. Sogenannte Flüsterkompressoren sind kaum lauter als ein Kühlschrank.

Dennoch ist ein Flüsterkompressor nicht in jedem Verwendungszweck notwendig. Ausnahme

bieten beispielsweise Notfall-Kompressoren.

Bezogen auf die Lautstärke von Kompressoren, gab es vor einigen Jahren noch wenig Auswahl.

Man wusste, ein Kompressor leistet gute Arbeit und muss deswegen auch laut sein. Das gehört

allerdings der Vergangenheit an. Mittlerweile gibt es Kompressoren, die wirklich leise arbeiten,

vergleichbar mit einem Kühlschrank, oder einem klingelndem Telefon. Gerade Menschen, die

regelmäßig und viel Zeit mit Kompressoren im gleichen Raum verbringen, sind mit einem

geräuscharmen Gerät bestens bedient.

Das Umweltbundesamt berichtet, dass ein Arbeitgeber bereits ab 80 dB seinem Arbeitnehmer einen

Gehörschutz zur Verfügung stellen muss. (http://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehrlaerm/laermwirkung/gehoerschaeden).

Das bedeutet, dass Tätigkeiten bei 75 dB bereits störend laut

sein können. Wer viel und lange mit einem Kompressor arbeitet, sollte möglichst nicht mehr als 60

dB ausgesetzt sein.

„Kolbenkompressoren sind für sämtliche Bereiche zu empfehlen, in denen man langfristig mit dem

Kompressor ausgesetzt ist. Diese sind sehr leise, verfügen aber dennoch über eine hohe

Leistungsausbeute“ (kompressor24.com). Leise Kompressoren sind empfehlenswert für

Künstler (beispielsweise Airbrush Tätigkeiten), im privaten Bereich und auch in Werkstätten. Wird

der Kompressor nur als Notfallgerät gekauft und ist selten in Benutzung, muss weniger Wert auf die

Lautstärke gelegt werden.

Bei der Suche nach einem Kompressor sollte nach Flüsterkompressoren (Lautstärke von unter 50

dB) oder sog. Leiselauf-Kompressoren (Lautstärke zwischen 50-60 dB) geschaut werden. Achten



sie ebenfalls darauf, dass der Kompressor Ölfrei arbeitet. Diese Geräte sind zum Einen leiser und

zum Anderen wartungsfrei.







