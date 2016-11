Whitepaper von Vanrx Pharmasystems "A New Paradigm for Manufacturing Injectable Medicines" weist den Weg zur flexiblen Produktion des 21. Jahrhunderts

(ots) -



Vanrx Pharmasystems, ein Hersteller moderner sterlier

Befüllungslösungen für die Pharmabranche, hat ein Whitepaper mit dem

Titel "A New Paradigm for Manufacturing Injectable Medicines" (Ein

neues Paradigma für die Herstellung injizierbarer Arzneimittel)

veröffentlicht.



(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161031/434180 )



Das Whitepaper beschreibt eine Lösung, die die flexible Produktion

parenteraler (injizierbarer) Arzneistoffprodukte unterstützt. Diese

Lösung beseitigt seit langer Zeit bestehende Probleme der aseptischen

Produktion und lässt Hersteller wendiger auf sich verändernde

Marktbedingungen reagieren. Unternehmen, die sich die durch

Standardisierung und Automatisierung ermöglichten Verbesserungen

zunutze machen, um ihre Arzneistoffprodukte schneller auf den Markt

zu bringen, sind der Konkurrenz voraus und erreichen einen höheren

Marktanteil und mehr Gewinn.



Das Whitepaper liefert eine Roadmap für führende Hersteller zur

Modernisierung ihrer Fill-Finish-Prozesse durch Nutzung eines

"Aseptic Filling Workcell"-Ansatzes, der Robotertechnik,

Automatisierung und handschuhlose Isolatortechnologie vereint. Diese

Herangehensweise wird von der Matrix Alliance unterstützt, einer

Zusammenarbeit zwischen führenden pharmazeutischen

Verpackungsunternehmen für Produktkompatibilität und zum Testen

verschachtelter Behälter- und Verschlusssysteme.



"Jedes Pharmaunternehmen, sei es ein Hersteller neuartiger

Therapeutika, Generika, Biosimilars oder Auftragshersteller, steht

vor der Herausforderung, ein vielfältigeres Portfolio anzubieten. Die

Produkte selbst sind komplexer und wenden sich an kleinere

Patientengruppen. Die Gewinner werden die frühen Anwender dieser

neuen Art der Herstellung sein. Sie werden ihre Einführungsfristen um

Monate oder Jahre verkürzen und durch ihren Flexibiltätszuwachs und



die ihnen nun zur Verfügung stehende Kontrolle schnellere

Richtungswechsel vornehmen können", sagte Chris Procyshyn,

Vorstandsvorsitzender und Mitbegründer von Vanrx.



Das Whitepaper steht unter http://www.vanrx.com/whitepaper zum

Download bereit.



Vanrx wird Kopien des Whitepapers auch auf seinen geplanten Events

(https://vanrx.com/news/) verteilen, darunter die PharmaExpo in

Chicago vom 6.-9. November 2016 (Stand W-1040) und die P-MEC India in

Mumbai vom 21.-23. November 2016 (Halle 7, S13).



Informationen zu Vanrx Pharmasystems



Vanrx Pharmasystems stellt die modernsten sterilen Abfülllösungen

für die pharmazeutische Industrie her. Fill-Finish-Maschinen von

Vanrx verwenden isolierte Robotersysteme und maschinelles Sehen, um

die Verpackung injizierbarer Arzneistoffe in verschachtelte

Glasfläschchen, Spritzen oder Kartuschen zu automatisieren. Das

Unternehmen wurde von Veteranen aus der Pharmaziebranche gegründet,

um die Systeme zu schaffen, die von der nächsten Generation

innovativer Therapien benötigt werden. Weitere Informationen finden

Sie auf http://www.vanrx.com.







Pressekontakt:

Für Interviewtermine oder weitere Termine wenden Sie sich bitte an:

Frau Brenna Birkin, Magnolia Communications, E:brenna(at)magnoliamc.com ,

T: +1-226-627-1589



Original-Content von: Vanrx Pharmasystems Inc., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Vanrx Pharmasystems Inc.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.11.2016 - 07:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1419266

Anzahl Zeichen: 3655

Kontakt-Informationen:

Firma: Vanrx Pharmasystems Inc.

Stadt: Vancouver





Diese Pressemitteilung wurde bisher 29 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung