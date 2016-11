Digitale Nomaden: Augen auf bei der Wahl der Auslandskrankenversicherung

(ots) - Immer wieder ist zu lesen, dass sich digitale

Nomaden im Ausland unkompliziert über eine günstige

Reisekrankenversicherung absichern können. Dies ist jedoch nicht

unbedingt empfehlenswert. Der Grund: Solche Versicherungen sind

ausschließlich für den Urlaub gedacht und auch nur auf wenige Wochen

im Jahr begrenzt. Sie sind zudem für gewöhnlich nur für Notfälle

konzipiert, so dass beispielsweise Vorsorgeuntersuchungen, Zahnersatz

oder Schwangerschaft und Entbindung nicht abgedeckt sind.



"Wer ohne eine internationale Krankenversicherung die Welt

bereist, handelt äußerst risikoreich. Für viele Länder,

beispielsweise Australien oder Vereinigte Arabische Emirate, ist eine

Auslandskrankenversicherung sogar Voraussetzung, um einreisen zu

dürfen", weiß Claus-Helge Groß, Experte für Auslandsversicherungen

bei der BDAE Gruppe.



In der November-Ausgabe des Newsletters "Leben und Arbeiten im

Ausland" hat der BDAE e.V. hat hilfreiche Tipps in Sachen

Auslandskrankenschutz speziell für digitale Nomaden zusammengestellt.



Von Expat-Vergütungsmodellen zu Terrorstatistiken



Weitere Themen der kostenlosen Publikation widmen sich der Frage,

warum deutsche Manager nach Erfahrung eines ehemaligen deutschen

Expat lockerer sein könnten, weshalb ausländische Mitarbeiter vor

allem bei deutschen Start-Ups gefragt sind und wie das richtige

Vergütungsmodell für entsandte Arbeitnehmer aussehen könnte. Außerdem

erfahren die Leser, warum Reisevermittler keine Gebühr für die

Abwicklung für Erstattungen nehmen dürfen, wieso teure Umbuchungen

bei Pauschalreisen rechtens sind und worauf zu achten ist, wenn

Haustiere ins Ausland mitkommen sollen.



Auch ein Ranking der weltweit besten Universitäten ist in "Leben

und Arbeiten im Ausland" zu finden und es wird verraten, warum

Pinguine auswandern und welche zehn Länder am meisten Kaffee



importieren.



Nicht amüsant, aber dafür sehr wichtig, ist zudem ein Beitrag über

die aktuelle Terrorgefahr in der Welt mit entsprechenden Statistiken.



Der redaktionelle Newsletter "Leben und Arbeiten im Ausland" wird

seit sieben Jahren vom Bund der Auslands-Erwerbstätigen (BDAE) e.V.

herausgegeben und kann kostenfrei als PDF oder als HTML-Version

bezogen werden.



