Smartphone-App warnt vor Schimmel (FOTO)

(ots) -

TFA Dostmann bringt 'sprechendes' Hygrometer zur innovativen

Raumklima-Messung auf den Markt



Das Raumklima einfach und gezielt verbessern, Schimmel dauerhaft

vermeiden und dadurch gesünder wohnen: das verspricht das neue

Thermo-Hygrometer "Cosy Radar", entwickelt vom Wertheimer

Spezialisten für Wetterinstrumente TFA Dostmann. In das Smart Home

Programm "WeatherHub" integriert, warnt das Gerät vor schlechter Luft

und Schimmel und schickt dem Anwender gleich noch konkrete

Anweisungen auf das Mobiltelefon.



Denn Lüften ist nicht immer die erste Wahl. Je nach Witterung kann

sich das Raumklima sogar verschlechtern. "Mit unserer WeatherHub App

können wir komplizierte Klimaberechnungen einfach und verständlich

für den Kunden darstellen", freut sich TFA-Geschäftsführer Axel

Dostmann. Was das Besondere an "Cosy Radar" ist: es gibt genaue

Auskünfte und Anweisungen. "Ich nenne es das Hygrometer, das

spricht", erklärt Axel Dostmann, "denn die App zeigt nicht nur die

reinen Messwerte für Luftfeuchtigkeit oder Temperatur an, es

erscheint auch eine Sprechblase mit genauen Tipps zur Verbesserung

des Wohnraumklimas."



Die App meldet dann beispielsweise: "Raumluft deutlich zu feucht.

Lüften verbessert das Wohnraumklima. Bei kalten Räumen

Zimmertemperatur erhöhen. Aktiv entfeuchten. Schimmelgefahr!" So kann

der Anwender gleich die erforderlichen Schritte in die Wege leiten

und für ein behagliches und gesundes Raumklima sorgen. Die nötigen

Klimadaten sammelt das "Cosy Radar" Basisgerät im Wohnraum,

gleichzeitig ermittelt ein Außensender die Temperatur und

Luftfeuchtigkeit im Freien. Diese Messwerte werden in kurzen

Abständen an das WeatherHub Gateway gesendet und über das Internet

auf einen Server übertragen. Die App greift auf die Daten zu und in

Sekundenbruchteilen wird berechnet, ob das Raumklima im



Wohlfühlbereich liegt oder ob es Sinn macht, die Fenster zu öffnen.



Mit dem Smart Home Programm "WeatherHub" der Firma TFA Dostmann

kann der Anwender bis zu 50 verschiedene Sender zur Klima- und

Heimüberwachung nutzen. Neben Temperatursensoren für Aquarium,

Tiefkühlgerät oder Gartenteich umfasst das Sortiment auch einen

Wasserdetektor, Fenster- und Türkontakte oder eine klassische

Wetterstation mit Regen- und Windmesser.







Pressekontakt:

TFA Dostmann

Andreas Amend

+49 (0)9342 / 308-647

marketing(at)tfa-dostmann.de



Original-Content von: TFA Dostmann GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

TFA Dostmann GmbH & Co. KG weatherhubcosyradar.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.11.2016 - 08:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1419305

Anzahl Zeichen: 2802

Kontakt-Informationen:

Firma: TFA Dostmann GmbH & Co. KG weatherhubcosyradar.jpg

Stadt: Wertheim





Diese Pressemitteilung wurde bisher 77 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung