Kein Grund die Nase zu rümpfen: "Doktor Proktors Pupspulver" bei KiKA / TV-Premiere des Spielfilms am 4. November bei KiKA

(ots) - Ein Pups stinkt und ist unangenehm? Nicht mit dem

Pupspulver, das Doktor Proktor (Kristoffer Joner) entdeckt hat! Mit

diesem werden Pupse zu Energiequellen und können auch Raketen zum

Mond bringen. Doch die Erfindung erweckt Neid und Missgunst, und Lise

(Emily Glaister) und Bulle (Eilif Hellum Noraker), Nachbarskinder

des schrägen Erfinders, müssen Doktor Proktor zur Seite springen.

Ihre Heldentaten zeigt KiKA mit dem Spielfilm "Doktor Proktors

Pupspulver" (hr) am 4. November um 19:30 Uhr bei LOLLYWOOD.



Der etwas verrückte Erfinder Doktor Proktor ist vom Pech verfolgt:

Alle seine Erfindungen scheiterten bisher oder wurden bereits von

anderen Personen vor ihm patentiert.



Dennoch tüftelt er unermüdlich weiter an neuen Ideen. Als der

Professor auf die beiden Nachbarskinder Lise und Bulle trifft,

entwickelt er vor Freude über seine neuen Freunde ein Pupspulver, mit

dessen Hilfe man wie eine Rakete abheben kann.



Doch da sind noch Herr Thrane (Atle Antonsen) und seine beiden

Söhne Truls (Even Guddingsmo Bjørn) und Trym (Arve Guddingsmo Bjørn),

die von der Erfindung erfahren haben. Nun wollen sie die Formel für

das Pupspulver unter ihrem Namen patentieren lassen. Lise und Bulle

versuchen gemeinsam zu beweisen, dass die Bösewichte die Formel von

Doktor Proktors Pupspulver gestohlen haben. Ob dies gelingt, sehen

KiKA-Zuschauer am 4. November um 19:30 Uhr bei LOLLYWOOD.



"Doktor Proktors Pupspulver" basiert auf dem gleichnamigen

Kinderbuch von Jo Nesbø und besticht durch fantasievolle Bilder und

Trickanimationen mit liebevollen Details. Beim hr zeichnet Patricia

Vasapollo redaktionell verantwortlich.







Pressekontakt:

Der Kinderkanal von ARD und ZDF

Marketing & Kommunikation

Telefon: 0361/218-1827

Fax: 0361/218-1831

Email: kika-presse(at)kika.de

kika-presse.de





Original-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Der Kinderkanal ARD/ZDF

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.11.2016 - 08:32

Sprache: Deutsch

News-ID 1419306

Anzahl Zeichen: 2152

Kontakt-Informationen:

Firma: Der Kinderkanal ARD/ZDF

Stadt: Erfurt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 79 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung