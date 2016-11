Einfach besser Fernsehen in DVB-T2 HD Qualität: coeno gestaltet Produkt-Website und Web-Shop von freenet TV

Neuer Online-Auftritt von freenet TV läutet die Zukunft des terrestrischen Fernsehens ein. Die UX Experten aus München begleiten das Unternehmen beim Ausbau seines Online-Angebotes.

Logo coeno

(firmenpresse) - München, 2. November 2016.



Mit dem Empfangsstandard DVB-T2 HD startet das terrestrische Fernsehen in eine neue Dimension. DVB-T2 HD bringt dem Zuschauer mehr Programme in schärfster Auflösung bei einfacher Benutzung.



MEDIA BROADCAST, langjähriger Kunde von coeno, gehört seit März dieses Jahres zur freenet AG. Der größte Serviceprovider der Rundfunk- und Fernsehbranche präsentierte im Rahmen der IFA erstmals sein neues TV-Angebot „freenet TV“ für den Empfang privater Programme mit dem Standard DVB-T2 HD.



In drei Schritten zum TV-Erlebnis in DVB-T2 HD

Der neue Online-Auftritt informiert einfach und verständlich über das Angebot von freenet TV und wie es sich nutzen lässt.



Verantwortlich für die Gestaltung der Produkt-Website und des dazugehörigen Web-Shops von freenet TV ist die Münchner UX Agentur coeno.

Die Einfachheit der Benutzung stand dabei im Vordergrund. Das neue Online-Angebot spiegelt das Produktversprechen von freenet TV wider: Vom Empfangscheck über den Gerätecheck bis zum Freischalten von freenet TV – „Einfach besser Fernsehen“.



Projektleiter Josef Jaud, UX Consultant bei coeno, erklärt: „freenet TV ist die Zukunft des terrestrischen Fernsehens. Nie war es für den Zuschauer einfacher, ein gestochen scharfes Fernseherlebnis mit großer Programmvielfalt zu empfangen. Diese Einfachheit bestimmte auch die Gestaltung der User Experience für den neuen Online-Auftritt samt Webshop. In nur drei Schritten (Empfangscheck, Gerätecheck und Freischalten) kommt der Kunde in den Genuss des neuen Formats.“



Zusammenarbeit mit freenet TV wird fortgesetzt

Das TV-Angebot von freenet TV befindet sich derzeit noch im Ausbau und wird Ende März 2017 in vollem Umfang zur Verfügung stehen. coeno begleitet freenet TV als Marke der MEDIA BROADCAST GmbH für ihr neues TV-Angebot seit dem Beginn der Produktentwicklung und hat bereits vorhergehende Informationsseiten gestaltet.



Als Verantwortliche für das Design der Website und des Online-Shops von www.freenet.tv sind die UX Experten von coeno auch mit dem weiteren Ausbau der Online-Präsenz und ihrer Inhalte unter Berücksichtigung einer idealen Nutzerführung und Usability betraut.









https://www.freenet.tv/



Über coeno – die Experten für User Experience

Bei coeno steht der Benutzer im Mittelpunkt. Die international tätige Agentur mit Sitz in München setzt ihren Schwerpunkt in der freudvollen Nutzererfahrung. coeno hat sich auf die Konzeption und das Design von Benutzeroberflächen für digitale Endgeräte und Plattformen unter Berücksichtigung moderner User Experience und Usability-Erkenntnissen spezialisiert. Die zertifizierten Usability Engineers, UX-Experten und Designer realisieren digitale Interface-Projekte für Unternehmen aus allen Branchen, darunter Sky Deutschland, SPI International, MEDIA BROADCAST, RTL, Tele Columbus und Publicitas.

Kommentare zur Pressemitteilung