Wodka-Energy-Getränke verursachen Probleme wie Kokain

Energydrinks mit einem Schuss Hochprozentigem sind in den Szeneclubs besonders bei jungen Menschen beliebt.

(firmenpresse) - US-Forscher warnen jetzt: Genau dieser Mix scheint dramatische Effekte hervorzurufen.



Es scheint die perfekte Mischung für einen lustigen, ausgelassenen Abend zu sein: Der Party-Getränkeklassiker Wodka-Energy enthält Stoffe, die wach machen und Alkohol, der für Entspannung und gute Laune sorgen kann. US-Pharmakologen berichten jetzt jedoch über die Folgen der Mischung: Der Genuss des Mix-Getränks verändert das Gehirn eines Heranwachsenden auf die gleiche Weise wie Kokain.



Die Untersuchungen zeigten, dass sich mit dem regelmäßigen Konsum von Alkohol gemixt mit Energydrinks die Leistungsfähigkeit des Belohnungssystems im Gehirn dauerhaft ändert. Bislang war wenig bekannt über die Auswirkungen der Mischgetränke.

Als neuroaktive Substanz stand Koffein schon in Tausenden Studien im Fokus. Und Energydrinks enthalten meist dreimal so viel des Wachmachers wie eine herkömmliche Cola. Eine jüngere Studie an heranwachsenden Mäusen zeigte zunächst, dass Energydrinks allein keinen Einfluss auf beispielsweise die Neigung zum Alkoholkonsum im Erwachsenenalter hatten.



Auswirkungen wie bei Kokain



Doch die Mischung de Energy-Getränke mit hochprozentigem Alkohol brachte in den Experimenten ein alarmierendes Ergebnis: Bei den Versuchstieren ließen sich körperliche und neurochemische Hinweise finden, wie sie auch nach der Einnahme von Kokain auftraten.

"Es sieht so aus, als wenn die beiden Substanzen zusammen eine Schwelle überschreiten, wonach Änderungen im Verhalten und in der Neurochemie des Gehirns auftreten", erläutert der Studienleiter Richard van Rijn von der Purdue University im US-Bundesstaat Indiana. Ganz eindeutig könne man erkennen, dass Effekte auftreten, die beim Genuss von nur Alkohol oder nur Energydrinks nicht vorkommen.



Beim wiederholten Konsum koffeinierter Alkoholika wurden die Mäuse zunehmend aktiver, genau wie es bei der Gabe von Kokain zu beobachten sei.



Auch biochemisch auffällige Resultate





Auf biochemischer Ebene fanden die Wissenschaftler eine erhöhte Menge des Proteins ?FosB. Das Eiweiß wird als Hinweis auf nachhaltige Veränderungen der Hirnchemie gewertet und tritt beim Drogenmissbrauch von Morphin und Kokain auf. Nach Aussage von van Rijn machen es genau diese langfristigen Veränderungen Drogenkonsumenten so schwer, sich gegen ihre Sucht zu wehren.



Bemerkenswert war auch der Effekt, den Mäuse mit längeren Energymixgetränkekonsum in ihrer Jugend in Bezug zu Kokain im Erwachsenenalter erlebten: Die berauschende Wirkung des weißen Pulvers fiel bei ihnen weniger stark aus.



Doch ob diese Veränderung positiv zu bewerten ist, bleibt zweifelhaft. Möglicherweise führt dies nur zum Konsum größerer Mengen der Droge, wenn sich diese Beobachtungen auf den Menschen übertragen lassen.



"Abgestumpftes" Belohnungssystem



Im Tierversuch hatte man, um dies zu testen, statt Kokain den künstlichen Süßstoff Saccharin eingesetzt. Auch er verschafft der Maus ein angenehmes Erlebnis und aktiviert das Belohnungssystem des Gehirns. Sollte dieses System also in irgendeiner Form abgestumpft sein, erwarteten die Wissenschaftler einen höheren Konsum von Saccharin im Vergleich zu den Kontrollmäusen.

Die Resultate bestätigten die Annahme: Tiere, die in der Adoleszenz mit Alkohol/Koffeindrinks versorgt worden waren, tranken als Erwachsene mehr von dem Süßstoff. Eine neurochemische Veränderung des Gehirns war somit naheliegend.



Van Rijn geht nun davon aus, dass die beobachteten Hirnveränderungen durch den Alkohol-Koffein-Mix in der Jugend die Gefahr eines Missbrauchs von natürlichen oder pharmakologischen Genussmitteln im Erwachsenenalter erhöhen.



Auch das nächste große Projekt des Niederländers wird sich mit den Spätfolgen von psychostimulatorischen Substanzen auf das Gehirn im Erwachsenenalter beschäftigen: Van Rijn will untersuchen, was die Einnahme des ADHS-Mittels Ritalin und seiner Abkömmlinge auf lange Sicht mit sich bringt.



Bei zu viel Alkohol im Straßenverkehr droht die MPU, die medizinisch psychologische Untersuchung. Die MPU kann von den Behörden wegen zu hoher Promillezahlen angeordnet werden, oder bei kleineren Werten innerhalb von kurzen Abständen. Eine MPU droht auch sobald Drogen mit im Spiel sind. Und letztlich kommen auch noch die angeordneten MPUs aufgrund von Straftaten hinzu.



Sollte man bei Ihnen eine MPU angeordnet haben, aus welchen Gründen auch immer, wenden Sie sich vertrauensvoll an die MPU Akademie mit Ihren derzeit 32 Vertretungen in ganz Deutschland. Seit vielen Jahren bereitet die MPU Akademie, mit Ihren Außenstellen, Betroffene professionell und erfolgreich auf die medizinisch-psychologische Untersuchung vor.



Die derzeit 32 Büros der Akademie finden Sie hier:



