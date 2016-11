So entspannt und fokussiert sein wie ein Mönch

The1Challenge: Iron Fist

Chris Ley im Tempel

(firmenpresse) - "Keine Zeit", "nicht gut genug", "unglücklich", "nicht geliebt" oder "körperlich unfit" - Unzufriedenheit mit sich und dem eigenen Leben ist weit verbreitet und oft berechtigt. Es gibt zahlreiche Erfolgstipps und Ratgeber, die jedoch viel zu häufig nur in Resignation und Burnout enden.

Die Entwicklung von den revolutionären Erfolgsrezepten in "The1Challenge", war ein Prozess über viele Jahre und ist das einzigartige Ergebnis von Wissenschaft, Selbstexperimenten und praktischen Erfahrung von Genies, Supertalente und Megabrains. "The1Challenge" hat sich vorgenommen, die Welt glücklicher zu machen und dem Menschen zu zeigen, dass Erfolg lernbar ist. Dafür hat der Motivationsweltmeister Chris Ley alle Methoden und Erfolgsrezepte in zahlreichen Selbstversuchen selber getestet.

Körper, Geist und Seele müssen immer im Einklang für Höchstleistung sein.

Konzentration, Fokussierung, mentale Stärke und die richtige Technik sind die Grundlage für die Challenge Iron Fist - Ziegelsteine zerschlagen. Der Nicht-Kampfsportler Chris Ley wird mit seiner Hand einen Stapel Ziegelsteine zerschlagen. Diese Challenge stellt höchste Anforderungen an Körper und Geist und erfordert höchste Präzision.

5-10 Sekunden Fokus reichen!

Bei Dingen, die innerhalb von fünf bis zehn Sekunden erledigt sind, fällt Dir die fokussierte Arbeit sehr leicht. Doch wie schaffst Du es, Dich dauerhaft auf eine Sache zu konzentrieren und am Ball zu bleiben, ohne zu ermüden oder die Motivation zu verlieren? Es ist leichter, als Du denkst. Tatsächlich ist es so, dass nicht verbissene Anstrengung am meisten Erfolg bringt. Im Gegenteil: Um das Maximum aus Deiner geistigen Leistungsfähigkeit herauszuholen, musst Du entspannt sein. Nur so erlangst Du den Flow, der nötig ist, um so schnell und effizient wie möglich auf Deine Ziele zuzustreben.

Die daraus resultierenden Erfolgsstrategien sind wie Kochrezepte. Einmal gekocht und für gut empfunden, können sie unendlich dupliziert werden und sind wiederholbar. Selbst wenn Du eine Allergie oder eine Unverträglichkeit hast, lässt Du diese Zutat einfach weg oder ersetzt sie. Zahlreiche berühmte und erfolgreiche Menschen des öffentlichen Lebens haben dafür ihre Lieblingsrezepte offengelegt."The1Challenge" ist kein weiterer Eigen-PR-Bericht über Erfolg und persönliches Glück, sondern das umfassende Aufbau- und Verschönerungsprogramm für Dein Leben. Ideal für alle, die wenig Zeit haben, aber glücklicher werden wollen.

Die Philosophie der Akademie

Jeder Mensch hat Ziele -

und Träume, die ihn antreiben und die er erreichen möchte. Sei es das Ziel, sich gesünder zu ernähren und mehr Sport zu treiben, mehr Zeit für Familie und Freunde zu haben oder Karriere zu machen und finanziell gut abgesichert zu sein. Doch oft werden die Ziele nur in Teilen erreicht oder auf halber Strecke aufgegeben, weil die Motivation und Kraft fehlen, den Weg bis zum Ziel durchzuhalten. Hier greift die von Chris Ley entwickelte LIFE CHALLENGE STRATEGIE, mit der auch scheinbar unerreichbare Ziele in greifbare Nähe rücken und in einem vorab definierten Zeitrahmen erreicht werden können.

