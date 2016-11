Manfred Pernice bringt seine Dosenwelt nach St.Gallen (FOTO)

(ots) -

1a Dosenfeld; dosen, cassetten, Zeugs... Die Ausstellungstitel

deuten es an: Das Werk des 1963 in Hildesheim geborenen Manfred

Pernice thematisiert mit Baumaterialien wie Pressspan, Kacheln oder

Beton Grundfragen der Skulptur. Seine Kunst bezieht sich auf die

Wirklichkeit, auf architektonische Strukturen als Ausdruck von

Ideologien oder Weltbildern. Diesen nähert sich Pernice gedanklich

assoziativ und befragt sowohl die Geschichte als auch die Gegenwart.



Im Zentrum der St.Galler Ausstellung stehen die sogenannten Dosen,

die sich als ein eigentliches Grundelement durch das gesamte Schaffen

des Künstlers ziehen. Die spezifische Form eines Behältnisses reicht

in Pernice' Werk gleichsam von der klassischen Skulptur über den

Sockel, die geographische Koordinate bis zur raumfüllenden

Installation, wie in "Tutti", mit der er 2014 die Eingangshalle im

Münchner Haus der Kunst bespielte und die Perspektive subtil von der

Monumentalität der nationalsozialistischen Repräsentationsarchitektur

auf den häuslichen Wohn- und Ausstellungsraum lenkte.



Pernice' Schaffen war u. a. 2002 an der documenta 11 oder den

Biennalen von Lyon (1997) und Venedig (2003) sowie in zahlreichen

Einzelausstellungen zu sehen: 2011 im S.M.A.K. in Gent, 2013 im

Institut d'Art Contemporain in Villeurbanne. Das Kunstmuseum

St.Gallen ermöglicht mit "2B Dosenwelt" eine Wiederbegegnung mit

einer der eigenwilligsten Positionen zeitgenössischer Skulptur.



Manfred Pernice-2B Dosenwelt

Vom 11. November 2016 bis 19. Februar 2017

im Kunstmuseum St.Gallen







Pressekontakt:

Irina Wedlich

Kunstmuseum St. Gallen

Kommunikation

Museumstrasse 32

9000 St.Gallen



T +41 71 242 06 85

F +41 71 242 06 72

irina.wedlich(at)kunstmuseumsg.ch

www.kunstmuseumsg.ch



Original-Content von: Kunstmuseum St.Gallen, übermittelt durch news aktuell





Dies ist eine Pressemitteilung von

Kunstmuseum St.Gallen mp-2014-ausst-raum1-8.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.11.2016 - 08:43

Sprache: Deutsch

News-ID 1419317

Anzahl Zeichen: 2114

Kontakt-Informationen:

Firma: Kunstmuseum St.Gallen mp-2014-ausst-raum1-8.jpg

Stadt: St.Gallen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 63 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung