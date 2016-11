BALLY WULFF plant neues Spielepaket und startet Spielgastbefragung zu Lieblingsspielen

Spielgäste wissen selbst am besten, welche Spiele der letzten Jahre ihre heimlichen Favoriten sind. Deshalb befragt BALLY WULFF diesen Herbst Spielgäste nach ihren Top-Spielen und bringt in der Konsequenz 2017 mit ACTION STAR YOUR GAMES ein Spielepaket heraus, welches neben aufregenden Neuheiten auf den Lieblingsspielen der Spielgäste basiert.

(firmenpresse) - Neue Spielepakete von BALLY WULFF sind beliebt und in den Spielstätten hoch frequentiert. Denn das Unternehmen schafft es gekonnt, etablierte Spiele mit hohem Bekanntheitsfaktor und spannende Neuheiten in den Paketen zu bündeln. Bei der Auswahl der populärsten Spiele möchte das Unternehmen nun erstmals den Spielgast selbst zu Wort kommen lassen: „Wir wollten diesmal nicht nur auf trockene Auswertungszahlen schauen“, erklärt Geschäftsführer Lars Rogge die Idee hinter der Aktion.



BALLY WULFF startet diesen Herbst eine Umfrage, um die Zielgruppe Spielgast ganz direkt und persönlich nach ihren Vorlieben zu befragen. 150 der beliebtesten Spiele aus den letzten Jahren wirft das Traditionsunternehmen dabei in den Topf und startet auf der Webseite www.your-games.net eine große Online-Umfrage, über die ab Anfang November Spielgäste über ihre Top 10 abstimmen können.



„Wir sind schon sehr gespannt auf die Ergebnisse“, sagt Lars Rogge. Denn diese Art der Spielgastbefragung hat das Unternehmen bisher noch nie gestemmt. „Natürlich belegen umfang- und faktenreiche Auswertungen immer die Auswahl unserer Spielezusammenstellungen für die Spielepakete, aber da fließen nur aktuelle, gerade am Markt befindliche Spiele mit rein. Jetzt bewerten wir die beliebtesten 150 Spiele der letzten Jahre und haben selbst nur eine ungefähre Idee, wie das Ergebnis aussehen wird, “ erläutert Rogge. Die Erkenntnisse aus dem Voting fließen dann 1:1 in das nächste große Spielepaket – den ACTION STAR YOUR GAMES. Insgesamt 60 Spiele wird das Paket umfassen und neben der Auswahl der Spielgäste auch komplett neue Kreationen enthalten. Wie gewohnt, stecken die Highlight-Spiele voller cleverer Ideen und überzeugen mit detailgetreuen Grafiken, schönen Animationen und stimmungsvollen Sounds.



Bis zum 12. Dezember, und damit dem Ende der Befragung, darf das Team von BALLY WULFF noch gespannt sein. Danach geht es gleich an die Auswertung, deren Ergebnisse dann 2017 in dem neuen ACTION STAR YOUR GAMES zu finden sein werden. Damit hat BALLY WULFF wieder einmal eine clevere Idee, um seinen Kunden nur absolute Highlight-Produkte zu präsentieren. Denn ein Spielepaket auf Basis einer gekonnten Mischung an Neuheiten und den Lieblingen der Spielgäste ist unter Garantie das nächste Trend-Produkt der Branche!

BALLY WULFF Games & Entertainment GmbH ist ein führendes deutsches Unternehmen im Segment der Unterhaltungselektronik und vereint die Bereiche Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Geldspielgeräten. Der Absatz der Produkte fokussiert sich auf den deutschen Markt, aber auch auf das Exportgeschäft mit den Schwerpunkten Spanien und Italien. Zum Produktportfolio des Berliner Traditionsunternehmens zählen modernste Geldspielgeräte, die durch ihre zeitgemäße Optik, HD-Animation, Touchscreen und eine faszinierende Spielqualität überzeugen. Die Kernkompetenz liegt in der Entwicklung unterhaltsamer, kreativer Spielesoftware, die ihren Einsatz in gewerblichen Spielstätten, der Gastronomie aber auch bei lizensierten Onlineanbietern findet. BALLY WULFF bietet für die individuellen Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen in den unterschiedlichen Segmenten jeweils das passende Produkt. Somit ist das Unternehmen eine wichtige Größe innerhalb der Freizeitbranche – selbstverständlich unter Beachtung eines umfangreichen, kontrollierten Spielerschutzes. Bereits 1950 gegründet, gehört BALLY WULFF seit 2007 zur westfälischen SCHMIDT Gruppe. Das Unternehmen verfügt bundesweit über 12 Kundencenter und beschäftigt rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kontakt-Informationen:

Firma: BALLY WULFF Games & Entertainment GmbH

Ansprechpartner: Nina Ahrens

Stadt: Berlin

Telefon: 030/ 62002231



Kommentare zur Pressemitteilung