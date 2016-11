Interviewtraining vor der Kamera

(PresseBox) - Ob eine Neuverschuldung im kommunalen Haushalt ansteht oder der Skandal im Krankenhaus ? private Fernsehsender wie auch neue Medien suchen immer öfter ihre nächste Story bei den Kommunen. Bürgermeister, Referenten und Beigeordnete müssen dann vor laufender Kamera Stellung beziehen. Oder es steht die Aufzeichnung der nächsten kurzen Videobotschaft auf der Stadt-Homepage an, bei der man die eigenen Inhalte seriös und sympathisch herüberbringen möchte.

Egal ob gute oder schlechte Nachrichten: Ein Interview vor laufender Kamera ist immer eine Ausnahmesituation, die es zu meistern gilt. Mit ein paar einfachen Kniffen gelingt das. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen in diesem Seminar, wie sie sich auf ein Interview vorbereiten, bei dem Gespräch vor der laufenden Kamera verhalten und auch im Nachgang auf ein eventuell missglücktes Interview reagieren. Tipps und Tricks wie auch absolute No-Go?s im Verhalten gegenüber Journalisten ergänzen den theoretischen Teil.

Zur Vorbereitung auf das eigene Interview im praktischen Teil des Seminars sollten die Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer jeweils eine Zusammenfassung eines kritischen Themas zur Verfügung stellen, damit in den Trainingssituationen individuell auf das jeweilige Thema eingegangen werden kann.

In diesem Behörden Spiegel-Seminar am 25. November 2016 in Bonn lernen Sie, wie man sich auf ein Interview vorbereitet, bei dem Gespräch vor der laufenden Kamera verhält und auch im Nachgang auf ein eventuell missglücktes Interview reagiert. Tipps und Tricks wie auch absolute No-Go?s im Verhalten gegenüber Journalisten ergänzen den theoretischen Teil.





Dies ist eine Pressemitteilung von

ProPress Verlagsgesellschaft mbH

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.11.2016 - 08:33

Sprache: Deutsch

News-ID 1419322

Anzahl Zeichen: 1768

Kontakt-Informationen:

Firma: ProPress Verlagsgesellschaft mbH

Stadt: Bonn





Diese Pressemitteilung wurde bisher 15 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung