Neurim Pharmaceuticals verkündet positive, erstklassige Resultate aus der entscheidenden Phase III-Erprobung von pädiatrischem Melatonin mit langer Einwirkungszeit (PedPRM) für Schlafstörungen bei Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung (ASD)

Neurim Pharmaceuticals (http://www.neurim.com/) ("Neurim") hat

heute hervorragende Resultate aus der Phase III-Studie mit

NEU_CH_7911 bekannt gegeben. PedPRM erreichte das primäre

Wirksamkeitsziel und demonstrierte statistisch signifikante

Verbesserungen der Gesamtschlafzeit im Vergleich mit Placebo.

Zusätzlich zur Gesamtschlafzeit wurden auch sekundäre

Wirksamkeitsziele erreicht, nämlich Verbesserungen beim Einschlafen

und bei der Schlaferhaltung. Das Sicherheitsprofil war bei den mit

PedPRM und mit Placebo behandelten Gruppen ähnlich.



Es handelte sich um eine randomisierte, doppelblinde,

Placebo-kontrollierte Parallelgruppenstudie an mehreren Zentren (EU

und USA) bei Kindern mit ASD oder neurogenetischen Erkrankungen und

Schlafstörungen. Die 125 Patienten, die keine Verbesserungen bei der

Schlafhygiene zeigten, erhielten zwei Wochen lang Placebo und wurden

sodann für PedPRM (2 mg mit optionaler Steigerung auf 5 mg) oder

Placebo an den Abenden für eine Dauer von 13 Wochen randomisiert.

Abschließer erhielten offenes PedPRM für weitere 13 Wochen. Das

primäre Wirkungsziel wurde als Differenz zwischen PedPRM und Placebo

in der mittleren Änderung vom Beginn zum Ende einer doppelblinden

Behandlungsperiode definiert, wobei die Elternberichte zur

Schlafdauer (täglicher Schlaf und Nickerchen) berücksichtigt wurden.

Die Resultate der Studie werden bei künftigen medizinischen

Konferenzen vorgestellt.



"PedPRM erhöhte das Einschlafen und die Schlaferhaltung erheblich

und behielt dabei ein günstiges Sicherheitsprofil", sagte Dr. Tali

Nir, DVM, VP für regulatorische und klinische Beziehungen bei Neurim

Pharmaceuticals. "Wichtig war neben dem Vorteil für den Schlaf der

Kinder auch die beobachteten graduellen Verbesserungen bei der

Wachheit der Eltern am Tage und der sozialen Funktion der Kinder."





"Es gibt keine zugelassen Schlafmedikamente für die pädiatrische

Population", sagte Prof. Nava Zisapel, Dr. phil. und

wissenschaftliche Leiterin bei Neurim Pharmaceuticals. "Wir sind

stolz darauf, Kindern mit ASD ein potenziell neues, wirksames und

sicheres Medikament zu bringen, die bisher mit ihren Familien schwere

Schlafstörungen erlebt haben."



INFORMATIONEN zu PedPRM



PedPRM ist eine an das Alter angepasste Formel für Populationen

mit Schluckbeschwerden. Für den medizinisch nicht abgedeckten Bereich

pädiatrischer Schlafstörungen wurde das Medikament unter EU-PIP (http

://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/PIP_decision/WC50021

2192.pdf) und US-FDA IND weiterentwickelt. Die Patienten setzen

aktuell eine 78-wöchige, offene Folgestudie fort, bei der die

langfristige Wirksamkeit und Sicherheit von PedPRM beurteilt wird.

Neurim setzt die regulatorischen Anträge für dieses Produkt fort.



INFORMATIONEN ZU NEURIM PHARMACEUTICALS



Neurim Pharmaceuticals Ltd. (http://www.neurim.com ) ist ein

Neurowissenschaft-Unternehmen für Medikament-Entdeckung und

Entwicklung Sein zuerst zugelassenes Medikament Circadin® ist in über

45 Ländern rund um die Welt auf dem Markt.



Neurim hat eine starke, innovative Produktlinie, die für Insomnie,

Alzheimer-Erkrankungen, Demenz, Glaukome und Schmerzen vorgesehen

sind.







Original-Content von: Neurim Pharmaceuticals Ltd.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neurim Pharmaceuticals Ltd.

Datum: 02.11.2016 - 09:02

