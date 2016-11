"Deutschland misst!": Diabetes stoppen mit Früherkennung (FOTO)

(ots) -

Zwei Millionen Menschen in Deutschland haben Diabetes, ohne es zu

wissen - und täglich kommen fast 1.000 Neuerkrankungen dazu. Rund um

den Weltdiabetestag am 14. November stellt sich die Kampagne

"Deutschland misst!" der #dedoc° Diabetes Online Community und

diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe diesem erschreckenden Trend

entgegen - mit gezielter Aufklärung und lokalen Beratungsangeboten

überall in Deutschland.



Die Volkskrankheit Diabetes kommt schleichend daher. Ein erhöhter

Blutzuckerspiegel bleibt anfänglich ohne klare Symptome, Betroffene

merken zumeist lange nichts von der sich anbahnenden Erkrankung. Doch

ein dauerhaft erhöhter Blutzucker birgt eine nicht unerhebliche

Gefahr für Spätfolgen: Diabetes erhöht das Risiko für einen

Schlaganfall um das Dreifache, verursacht jährlich rund 2.000

Erblindungen und 40.000 Amputationen und kostet das deutsche

Gesundheitssystem mehr als 35 Milliarden Euro pro Jahr. Im Schnitt

sterben Menschen mit Diabetes fünf bis zehn Jahre früher - meist

aufgrund einer zu späten Diagnose.



Eine frühe Diagnose kann Leben retten



Doch wer sein persönliches Diabetes-Risiko kennt, kann

gegensteuern und Folgeschäden vermeiden. Je früher die Diagnose,

desto besser: Ein rechtzeitig erkannter Diabetes kann oft noch ohne

Medikamente und ohne Insulin behandelt werden! Um mehr Bewusstsein

für das eigene Diabetes-Risiko zu schaffen, setzt die Kampagne

"Deutschland misst!" auf gezielte Aufklärung, persönliche Beratung

und den Deutschen Diabetes-Risiko-Test auf www.2mio.de. Der Test

screent Teilnehmer schnell und zuverlässig anhand von 11 einfachen

Fragen auf ihr Risiko, in den nächsten 5 Jahren an Diabetes zu

erkranken. Menschen, bei denen ein erhöhtes Diabetes-Risiko ermittelt

wird, können ihren Blutzuckerspiegel in kooperierenden Apotheken in

ganz Deutschland kostenlos überprüfen und sich unverbindlich beraten



lassen.



Über "Deutschland misst!"



"Deutschland misst!" ist die nationale Kampagne zur

Diabetes-Dunkelziffer der #dedoc° Diabetes Online Community

(www.dedoc.de) und diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe

(www.diabetesde.org) zum Weltdiabetestag 2016. Unter der

Schirmherrschaft von MdB Dietrich Monstadt und mit Udo Walz als

Testimonial konnte die Kampagne im vergangenen Jahr bereits mehr als

40.000 Menschen dazu motivieren, ihr persönliches Diabetes-Risiko zu

ermitteln. Eine erste Auswertung der Ergebnisse präsentiert Bastian

Hauck, Initiator der Kampagne, Gründer von #dedoc° und

Vorstandsmitglied der Deutschen Diabetes-Hilfe am 16.11. auf der

Medica in Düsseldorf (Halle 15, Green Stage, 14 Uhr). Partner der

Kampagne sind das Deutsche Institut für Ernährungsforschung und das

Deutsche Zentrum für Diabetesforschung, die Apotheken-Großhändler

Gehe, Phoenix und Sanacorp, der Kirchheim-Verlag, die Kommunikations-

und Kreativagenturen Edelman.ergo und PEIX sowie SpaceIndex.

Sponsoren sind Ascensia Diabetes Care, BD, Boehringer-Ingelheim, das

Industrieforum Diabetes, Novo Nordisk und Roche Diabetes Care.







Pressekontakt:

Edelman.ergo GmbH

Saskia Nagel

Charlottenstraße 68

10117 Berlin

E-Mail: saskia.nagel(at)edelmanergo.com

Telefon: + 030 201805 - 24



Original-Content von: dedoc - Deutsche Diabetes Online Community, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

dedoc - Deutsche Diabetes Online Community deutschlandmisst-unerkanntunterwegs.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.11.2016 - 09:01

Sprache: Deutsch

News-ID 1419329

Anzahl Zeichen: 3694

Kontakt-Informationen:

Firma: dedoc - Deutsche Diabetes Online Community deutschlandmisst-unerkanntunterwegs.jpg

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 27 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung