Online-Trainingsprogramm zum Prüfungsangst überwinden

Wenn Ratschläge und Ratgeber nicht reichen, um die Nervosität in Prüfungen zu besiegen

Prüfungsangstüberwinden Videotraining online

(firmenpresse) - Ging es Ihnen auch schon so, dass Sie in eine Prüfung mit schwitzenden Händen, Puls bis zum Hals oder vor Angst verwirrten Gedanken gegangen sind? Oder dass Ihnen in Prüfungssituationen die Einfachsten Dinge nicht mehr einfallen ? Dann sind Sie einer von Vielen. Nur ist das ein schwacher Trost.

Wenn man eine Prüfung verhaut, weil man nicht genug gelernt hat, ist das eine Sache. Aber wenn Sie ein oder zwei Notenstufen schlechter abschneidet, weil Ihnen die Prüfungsangst und Nervosität einen Streich spielt, ist das nicht nur ärgerlich sondern zerstört Lebenschancen.

Damit das ein Ende hat und Sie Ihre Nerven im Griff haben, wenn es darauf ankommt, wurde das Online-Video-Training gegen Prüfungsangst entwickelt. Es besteht aus mehreren Komponenten, um die verschiedenen Probleme und Ebenen abzudecken:

- "Umprogrammieren" der Emotionen durch die BRIGHT Methode und NLP

- Lösen von Blockaden über besonders schnell und wirksam anwendbare Techniken

- Umlenken der Emotionen hin zur Vorfreude

- Aufbau von unumstößlicher Power vor Prüfungen

- Täglich Impulse per E-Mail

- Die besten Tipps & Tricks zum Thema Prüfungsangst und Lernen

- Auflösen von inneren "Knoten" wie Motivation zum Lernen hoch halten aber die Prüfung nicht nicht zur emotionalen Überlebensfrage machen

Unsere Mission ist, Ihnen mit Trainings und Produkten zu helfen, Ihre Lebenschancen zu nützen und ein erfülltes Leben zu führen.

Lebensentfaltung

