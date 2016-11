Adrenalin als Weihnachtsgeschenk

(firmenpresse) - Schenken Sie Ihren Lieben dieses Jahr ein spannendes Gemeinschaftserlebnis oder überraschen Sie Ihre Kollegen mit einer ungewöhnlichen Weihnachtsfeier voller Tempo und Knobelspaß. Über 45.000 zufriedene Kunden bestätigen bereits, dass Exit Mania für jeden Anlass das passende Spielkonzept bietet.

Exit Mania bietet neben den bekannten Exit Rooms am Standort Frankfurt auch die Incredible Exit Box und Exit City an. Ganz auf den Kundenwunsch angepasst, können 8 bis 1000 Teilnehmer die Produkte wahlweise in Frankfurt, Darmstadt, Mainz oder Wiesbaden bespielen. Weitere Städte sind in Planung (z.B. Mannheim und Heidelberg), bitte sprechen Sie uns an. Natürlich sind die neuen Spiele auch für Privatkunden buchbar und eine abwechslungsreiche Idee für den nächsten Geburtstag oder einen Junggesellenabschied.

Die Incredible Exit Box wird von bis zu acht Personen gespielt, in Kombination werden mehrere Boxen zum ersten mobilen Live Escape Game für bis zu 500 Personen. Die Teams spielen im Büro, Seminarraum, Restaurant, bei der Weihnachtsfeier und im Sommer natürlich auch Outdoor. Egal wo Sie gerade sind, wir bringen die Exit Box an den Ort der Wahl. Exit Mania läd Sie ein, die Incredible Exit Box einfach mal auszuprobieren: Jeden 2. Samstag und Sonntag an unserem Standort Frankfurt von 15 bis 17 Uhr.

Exit City bringt frischen Wind in jedes Team, denn diese moderne Schnitzeljagd findet draußen statt und führt die Teilnehmer via Tablet und App zu den schönsten Orten der Stadt. Ob Frankfurt, Mainz oder Darmstadt: dieses Live Escape Outdoor Erlebnis wartet mit vielen Überraschungen auf die Teilnehmer. Die Kombination aus modernster Technik, Spaß und der Einbindung kultureller Highlights und spannenden Stories verspricht ein einzigartiges Erlebnis.

Als erster Anbieter Deutschlands bietet Exit Mania teamgebundene Live Escape Games für 8 bis 1000 Teilnehmer an, auf Wunsch auch mit neuen Workshops zu Kommunikation oder Kreativität für bis zu 60 Teilnehmer. Von den Ergebnissen profitieren Unternehmen und Mitarbeiter: Die Teambuilding-Events verbessern Kommunikation und Kooperation ganz spielerisch. Die begrenzte Zeit im Wettkampf mit anderen Teams provoziert Stress, in der Spielsituation können Kommunikation und Kooperation getestet und verbessert werden. Eine wichtige Erfahrung, um als Team kritische Situationen im Arbeitsalltag zu meistern.





Als erster Anbieter Deutschlands vereinen wir Live Escape Games mit nachbereitenden Workshops. Von diesem Mehrwert profitieren Unternehmen und Mitarbeiter direkt und unmittelbar. Unsere Team- und Firmenvents bieten wir deutschlandweit für bis zu 1000 Teilnehmern an.

