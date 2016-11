Elch-Essen mit Vortrag

(Elmshorn / 18.11.2016) Traditionell im Herbst findet am Elmshorner „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ das große „Elchessen“ statt – so auch in diesem Jahr. Zwischen den Gängen hält Forstdirektor a. D. Hans Hewicker einen informativen und unterhaltsamen wildbiologischen Vortrag.

(firmenpresse) - Am Freitag, den 11. November, von 19 bis 22 Uhr, veranstaltet das Elmshorner „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ das traditionelle Elchessen. Dafür hat Dittchenbühnen-Chef Raimar Neufeldt frisches Elchkalbfleisch aus Südschweden besorgen lassen, das in der Küche des Mehrgenerationenhauses auf ostpreußische Art zubereitet wird – „nach einem alten Familienrezept“, wie Neufeldt betont. Gut hundert Teilnehmer an diesem kulinarischen Event werden wieder erwartet – die rechtzeitige Anmeldung sichert einen Platz an der Tafel. Preis pro Person: 28 Euro.



Im Rahmen des Elch-Essens hält Forstdirektor a. D. Hans Hewicker – traditionell zwischen dem ersten und dem zweiten Gang – einen naturkundlichen Vortrag, bei dem es in der Vergangenheit oft um Elche oder um die Rückkehr der Wölfe nach Deutschland ging. Dabei antwortet er gern auch auf Fragen seines Publikums – ein fundierter Kenner von Wald und Wild, der sich heute unter anderem als Wolfsbetreuer im Kreis Pinneberg engagiert.







Das Elmshorner „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ fördert die interkulturelle Zusammenarbeit, insbesondere mit den Ostseeanrainerstaaten, innerhalb der Metropolregion Hamburg, im Kreis Pinneberg und in der Stadt Elmshorn. Es unterhält u.a. ein Kinder- und Erwachsenentheater ("Dittchenbühne").





