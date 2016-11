Procow aus Hannover unterstützt studentisches Rennwagen Projekt

Projektmanagement-Gesellschaft fördert neue Technologien mit professioneller Arbeitsorganisation und Sponsoring

procow hilft bei studentischem Rennwagenprojekt

(firmenpresse) - Gemeinsam mit 58 Studierenden von Fachhochschulen in Diepholz und Oldenburg beteiligt sich die Projektagentur Procow aus Hannover am Bau eines elektrischen Rennwagens. Sie unterstützt damit nicht nur eine neue und wegweisende Technologie im Automobilbau, sondern gleichzeitig auch die Ausbildung der Studierenden an einem praktischen und spannenden Projekt.

Das Team des Deefholt Dynamics e.V. organisiert dieses wegweisende Projekt und hat auch in diesem Jahr am internationalen Konstruktionswettbewerb der Formula Student in Varano de Melegari in Italien teilgenommen. Die bisherigen Ergebnisse im internationalen Vergleich können sich sehen lassen. Die Projektgruppe erreichte beim Themen Cost Report 97 Prozent der erreichbaren Punkte und damit den zweitbesten Platz in dieser Kategorie.

Auch in weiteren Kriterien konnte das Team achtbare Plätze erreichen, so beispielsweise beim Thema Businessplan den 8. Platz und beim Thema Design den 16. Platz.

Der elektrische Rennwagen wird über zwei Motoren an der Hinterachse angetrieben. Dazu gehörte die eigenständige Konstruktion von zwei Planetengetrieben. Diese besitzen ein Übersetzungsverhältnis von 1:4, um für eine entsprechende Beschleunigung und Endgeschwindigkeit des Wagens zu sorgen. Das Fahrzeug erreicht damit eine Endgeschwindigkeit von etwas über 100 Kilometer pro Stunden und die beachtliche Beschleunigung von 4,5 Sekunden auf 100 Stundenkilometer.

Bei der Konstruktion wurde neben Fragen des Designs hinaus auch die Sicherheit des Fahrers berücksichtigt. Durch das Integrieren zweier Überrollbügel sollen Kräfte, die bei einem Überschlag auftreten, aufgenommen werden und die Fahrer vor Verletzungen schützen. Anhand der Konstruktion aus den Vorjahren wurde ein neuer Rahmen entwickelt. Dabei wurden die Vorteile des alten Rahmens aufgegriffen und durch zusätzliche Verbesserungen ergänzt.

Leider fiel bei dem Start in Italien ein wichtiges Steuerungsinstrument, der Motorcontroller aus, so dass der Rennwagen aus Norddeutschland ausscheiden musste. Ein Ersatzteil war leider nicht dabei. Die Studierenden setzen jetzt alles daran, dass der Bolide mit dem Spitznamen "Tamara" bis zum nächsten Start Termin Ende August in Spanien wieder fit ist. Das Procow-Team um Frank Wichert unterstützt sie dabei tatkräftig.

Weitere Informationen gibt es auf den Homepages der Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik in Diepholz sowie der Fachhochschule in Oldenburg und bei der Projektgesellschaft procow unter www.procow.de oder per Telefon 0511-330900-14 sowie in den Filialen in Achim und in Gevelsberg.

