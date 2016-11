DREI AWARDS FÜR ACRE

acre gewinnt zwei ICONIC AWARDS 2016 und den German Design Award 2017

(firmenpresse) - Frankfurt/Main, 02.11.2016 – Im Jahr 2016 freut sich die activ consult real estate gmbh (acre) über drei großartige Auszeichnungen: Für die Marketingkampagne des neuen Henninger Turm erhielt der Immobilienmarketing Berater acre gleich zwei begehrte Auszeichnungen. Zum einen den ICONIC AWARD 2016 – Winner in der Kategorie Kommunikation, zum anderen den German Design Award 2017 – Special Mention. Die Awards zeichnen acres inhaltlichen und gestalterischen Ansatz aus, der das emotionale Wahrzeichen der Stadt Frankfurt herausstellt und den neuen Turm zugleich als zeitgenössische Wohnhaus-Ikone präsentiert. Die „Ode an einen Freund“, ein fiktiver Brief, geschrieben in vertrauter, persönlicher Sprache, vermittelt eine langjährige Beziehung zum Henninger Turm – wie ein gemeinsames Leben. Die Ode wird zum emotionalen Anker der Kampagne. Sie zieht den feinen roten Faden zwischen diversen Kommunikationstools vom hochwertigen Vermarktungsbuch über den Film hinein in die Showsuite bis hin zur Visualisierung oder den Vermarktungsevents.



Mit dem ICONIC AWARD 2016 – Best of Best wurde des Weiteren die langjährige Projektdokumentation „UNSEEN – Making of Europaviertel“ ausgezeichnet. Für den Kunden die Aurelis Real Estate GmbH entwickelten die Berater von acre ein Kommunikationstool, das die Entstehung des Europaviertel West dokumentiert und zugleich das Projekt als herausragende Referenz der Aurelis für eine erfolgreiche Quartiersentwicklung vermittelt. Idee war es, die unerwarteten, ungesehenen und möglicherweise auch skurrilen Momente im Entstehungsprozess eines neuen Stadtviertels fotografisch festzuhalten. Als Making of zeigt die Buchserie UNSEEN die ästhetische Darstellung des Baufortschritts auf Basis des Fotomaterials, das in einer mehrjährigen Dokumentation mit dem Fotografen Eibe Sönnecken entstand.



„Wir freuen uns riesig, dass gleich zwei unserer Arbeiten insgesamt drei Auszeichnungen erhielten“, sagt Elisabeth Kammermeier, Geschäftsführerin bei acre. Der ICONIC AWARD prämiert unter anderem visionäre und nachhaltige Kommunikation aus allen Sparten der Bau- und Immobilienbranche. Der Award fokussiert auf eine ganzheitliche und konsistente Inszenierung von Produkten aus der Baukunst. Mit dem German Design Award werden einzigartige Gestaltungstrends, innovative Produkte und Projekte ausgezeichnet. Auslober beider Awards ist die Stiftung „Rat für Formgebung“. Diese wurde 1953 gegründet und repräsentiert seitdem das deutsche Designgeschehen.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.activconsult.com/de/referenzen/immobilienmarketing



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

activ consult real estate gmbh (acre); Frankfurt am Main, Deutschland



acre ist ein ganzheitlich ausgerichteter Consulter für Immobilienmarketing und Asset Management Support



Wir bieten einen ganzheitlichen Beratungsansatz über sämtliche Immobilien-Lebenszyklen an. Durch unsere langjährigen Immobilienerfahrungen begegnen wir Ihnen auf Augenhöhe und sind in der Lage, bereits schon bei der Planungs- und Realisierungsphase, mit Ihnen an einem Tisch zu sitzen. Auch beraten wir Sie in jedem anderen Lebenszyklus Ihrer Immobilie, sei dies das Gebäude- und Instandhaltungsmanagement, die Neupositionierung, Revitalisierung oder die Weiterverwertung des Objekts.



Dies ist eine Pressemitteilung von

activ consult real estate gmbh

PresseKontakt / Agentur:

Mathias von Gellhorn



activ consult real estate gmbh

Zeil 127

DE - 60313 Frankfurt am Main

Direct: +49 (0)69 2475 212 – 25

Mail: vongellhorn(at)activconsult.com

Datum: 02.11.2016 - 11:09

Sprache: Deutsch

News-ID 1419433

Anzahl Zeichen: 2581

Kontakt-Informationen:

Firma: activ consult real estate gmbh

Ansprechpartner: Mathias von Gellhorn

Stadt: Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 2475 212 – 25



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Anmerkungen:



Pressematerial zum Herunterladen

Link: goo.gl/1iXsta

Copyright: activ consult real estate gmbh



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.