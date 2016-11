„Rapunzel, lass dein Haar herunter!“

„Forum Baltikum – Dittchenbühne“ präsentiert Grimm-Klassiker als Weihnachtsmärchen / Premiere ist am 25. November

(firmenpresse) - (Elmshorn / 1.11.2016) Ein klassisches Märchen der Gebrüder Grimm steht als diesjähriges Weihnachtsmärchen auf dem Programm der Elmshorner Dittchenbühne: „Rapunzel“ – mit eine der beliebtesten Geschichten aus der Sammlung der Grimms. Premiere ist am 25. November.



„Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter!“ ist eine der vielen geradezu magischen Beschwörungsformeln, die sich in den Grimmschen Märchen finden – wie „Knusper, knusper, kneischen – wer knuspert an meinem Häuschen?“ oder “Spieglein, Spieglein an der Wand…“ Das Märchen „Rapunzel“ erzählt die Geschichte eines Mädchens, das von einer Zauberin isoliert von den Menschen gefangen gehalten wird. Es findet seine Liebe, wird deswegen vollends verstoßen und erlebt schließlich doch noch das große Glück. „Wir haben das Märchen so inszeniert“, betont Dittchenbühnen-Chef Raimar Neufeldt, „dass es auch für jüngere Kinder, etwa ab drei Jahren, ein interessantes und verständliches Weihnachtsmärchen ist!“



Die Premiere an der Hermann-Sudermann-Allee 50 ist am 25. November um 16.30 Uhr – und danach heißt es dann bis zum 20. Dezember insgesamt noch bei 23 weiteren Aufführungen: „Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter!“ Ein Tipp vom Raimar Neufeldt: „Gerade unsere Weihnachtsmärchen ist immer ganz schnell ausverkauft. Am besten also gleich Theaterkarten besorgen!“ Der Eintritt kostet 6 Euro pro Kind und 12 Euro pro Erwachsenen.



Aufgrund von technischen Problemen ist es kürzlich zu einem Datenverlust beim „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ gekommen. Davon betroffen sind auch bereits bestehende Reservierungen für das Weihnachtsmärchen “Rapunzel”. Die Dittchenbühne bittet deshalb: „Wenn Sie schon Plätze für Dezember 2016 reserviert haben, setzen Sie sich bitte so schnell wie möglich mit uns in Verbindung!“ Information über dieses Thema und Bestellung von Tickets unter Telefon (04121) 89710 oder per Mail unter buero(at)dittchenbuehne.de.



((( Zitat )))

„Unser Weihnachtsmärchen



ist schnell ausverkauft.

Am besten also gleich

Theaterkarten besorgen!“

Dittchenbühnen-Chef Raimar Neufeldt







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.dittchenbuehne.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Das Elmshorner „Forum Baltikum – Dittchenbühne“ fördert die interkulturelle Zusammenarbeit, insbesondere mit den Ostseeanrainerstaaten, innerhalb der Metropolregion Hamburg, im Kreis Pinneberg und in der Stadt Elmshorn. Es unterhält u.a. ein Kinder- und Erwachsenentheater ("Dittchenbühne").



Dies ist eine Pressemitteilung von

Forum Baltikum - Dittchenbühne

Leseranfragen:

Forum Baltikum – Dittchenbühne

Hermann-Sudermann-Allee 50

25335 Elmshorn

www.dittchenbuehne.de

buero(at)dittchenbuehne.de







PresseKontakt / Agentur:

fachWORTstatt

Manfred Kellner

Franz-Josef-Str. 14

A-3550 Langenlois

Österreich

mail(at)fachwortstatt.at

www.fachwortstatt.at



Datum: 02.11.2016 - 11:13

Sprache: Deutsch

News-ID 1419435

Anzahl Zeichen: 2282

Kontakt-Informationen:

Firma: Forum Baltikum - Dittchenbühne

Ansprechpartner: Manfred Kellner

Stadt: Elmshorn

Telefon: 0043-660-6965911



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 2.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 20 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung