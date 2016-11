Weihnachten 2016: Ein "Stück vom Glück" Geschenk für Hunde

familypets.de macht es möglich!

Hunde Weihnachtsgeschenk 2016

(firmenpresse) - Exklusiv und in limitierter Auflage auf familypets.de: Das "Du-bist-mein-Lieblingsstück" Package mit leckerem Kau-Stix, Pfötchen Salbe und Spiel-Elch für 29,50 EUR.

Gesunder Kausnack, Pflege und Spiel. Das Hunde Weihnachtsgeschenk 2016 von familypets.de bietet eine Pfötchen Salbe von "Lila Loves it" ein nachhaltiges Pflegeprodukt, das die empfindlichen Pfoten im Winter mit der Kraft der Ringelblume schützt. Der Plüsch-Elch mit Squeaker stammt von der renommierten Marke Hunter und den gesunden und absolut natürlichen Kaustix der hirschalm aus Österreich, er ist aus einem Geweih handgefertigt, das Hirsche einmal pro Jahr abwerfen.

Das Hunde Geschenk von familypets.de

Eine Herzensangelegenheit: familypets.de übergibt pro verkauftem Weihnachtsgeschenk für Hunde eine Leckerli Tüte an Hunde in Tierheimen, die noch kein Zuhause oder eine liebevolle neue Familie gefunden haben. So bekommen sie zumindest in diesem Jahr noch ein kleines "Stück vom Glück". Denn Tiere gehören zur Familie!

Presse-Bereich





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.familypets.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Familypets.de ist der Online-Shop für individuell ausgewählte Produkte und bietet so Klasse statt Masse! Hier finden Hunde- und Katzenfreunde Lösungen für ein schnelles, informatives und nachhaltiges Shopping-Erlebnis, denn praktische und trendige Produkte können durchaus auch umweltfreundlich und naturverträglich sein.



"Wir glauben an den Unterschied jedes Wesens und an den Mut anders zu sein!"

Dies ist eine Pressemitteilung von

Family Pets NM GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Family Pets NM GmbH

Nicole Müller

Odenwaldstrasse 24

65439 Flörsheim-Wicker

info(at)familypets.de

0160/94632961

http://www.familypets.de



Datum: 02.11.2016 - 11:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1419437

Anzahl Zeichen: 1327

Kontakt-Informationen:

Firma: Family Pets NM GmbH

Ansprechpartner: Nicole Müller

Stadt: Flörsheim-Wicker

Telefon: 0160/94632961





Diese Pressemitteilung wurde bisher 59 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung